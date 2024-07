Florencia Papaiani: “Ornella Costa me terminó de convencer de aceptar el cargo”

Tres días después de haber jurado como nueva ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Florencia Papaiani habló con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite -en simultáneo por canal 12 y ADNSUR y se refirió a las razones por haberse sumado a la gestión de Ignacio Torres y cómo quedó su relación con el PJ.

Reconoció que “recibí mucho apoyo que no esperaba, como los intendentes peronistas que me han hecho llegar las felicitaciones porque voy a trabajar con todos los intendentes de la provincia”. Y agregó que “hubo dirigentes políticos de mi espacio que me dijeron que era muy valiente por aceptar y que me iban a acompañar”.

Afirmó Papaiani que “estoy convencida de la decisión que tomé porque es un momento en el que hay que poner la cara”, aseguró, ya que “hay que ayudar a la gente ante tanta vulnerabilidad social. En algunos lugares, esta crisis viene en forma sostenida y se va profundizando”, alertó.

“En muchas oportunidades, estuvimos en veredas diferentes con el espacio de Ignacio Torres, no tuvimos diálogo, no nos conocemos, y fue una apuesta que él hizo hacia mí como funcionaria”, reconoció Papainai.

Y aportó un dato que no se conocía: dijo que la primera dama Ornella Costa “fue la que me terminó de convencer para aceptar el cargo, en definitiva. Tenemos muchas cosas en común, estudiamos algo parecido, creo que es un gran cuadro y -como se dice siempre- “detrás de un gran hombre, hay una gran mujer”, reveló.

Explicó que “la propuesta me llega después de la charla que tuve con Ornella y con Ignacio, pero fue importante conocerlo a él desde otro lado y tuvo su influencia”, agregó. Y destacó que Torres “quiere conformar este espacio que está abierto a que se sumen diferentes partidos políticos con un fin común que es defender los intereses de la provincia de Chubut”, consideró.

PERONISMO

Consultada sobre cómo quedó su relación con la dirigencia del PJ; Papaiani recordó que “cuando el partido requirió que yo pusiera la cara en determinado momento como, por ejemplo, para la intendencia de Trelew, lo hice y me hizo crecer políticamente”.

A continuación, reveló “todo ese proceso me generó más experiencia pero no fue fácil para mí y -al otro día de esa elección- me sentí bastante desprotegida porque hicimos un gran trabajo y no sé si me dieron la oportunidad de seguir construyendo en esa vía”.

“Cuando llegó el momento de las candidaturas legislativas, también me pidieron que acompañe porque era un proyecto político y yo sabía que no iba a ganar. En ese momento, lo hice por el compromiso que tenía con el proyecto que representaba y con mis compañeros.

Debo rescatar al presidente del partido, Carlos Linares que es una persona que -humanamente- no tengo nada que reprocharle y siempre ha estado en contacto conmigo”, destacó.

Pero lamentó que “hay grupos de mujeres o militantes que cuestionan, pero son las mismas que no me acompañaron en el 2019 y objetaron mi nombre en el 2021”, y expresó que “la mirada siempre está puesta en qué hace la mujer y por qué hace esto. Yo fui muy cuestionada por ser la mujer de Gustavo Mac Karthy pero para mí es un orgullo. Yo he puesto la cara en momentos difíciles. Esas cosas te van desgastando”, admitió.

EL CASO TRELEW

Respecto al trabajo a realizar en Trelew, dijo Papaiani que “hay un entramado social que está roto al que hay que trabajarlo. Se viene de muchos años de asistencialismo. Hay familias que tienen que ver si pagan los servicios o pueden comer. Está la problemática de la droga que captó chicos de todos lados y se generaron situaciones de mucha violencia y problemas intrafamiliares”, describió.

“Se vive una situación de urgencia en la ciudad que sabe el gobernador y también lo conversamos con el intendente municipal, Gerardo Merino. Voy a estar a la par de él para lo que necesite. Voy a ponerme al tanto de estas cosas para plantear prioridades”, adelantó.

Sobre las diferencias políticas previas, indicó que “a la gente no les interesan las cuestiones partidarias, quieren que les resuelvas sus problemas. Es momento de dejar de lado las diferencias políticas para ponernos de acuerdo para actuar y colaborar. Creo que esa es la forma”, subrayó.

“Si yo hubiese tenido la posibilidad de haber ganado la intendencia de Trelew en el 2019, tenía esa misma idea de convocar a los distintos candidatos para que implementen sus ideas o que formen parte del gabinete. De esa forma, enriquecés la toma de decisiones escuchando a los que no piensan como vos o que tienen otras ideas”, interpretó.

INTENDENTES

“Desde el Ministerio de la Familia, la idea no es estar asistiendo continuamente y que no tenga un fin. Entregar un bolsón de comida es una ayuda en el momento pero la dignidad te la brinda un puesto de trabajo”, afirmó.

“Por otro lado, la construcción social es una cuestión interdisciplinaria, es un chico que vuelve a la escuela, es salud interviniendo en ese hogar, es el Ministerio de Familia para hacer un acompañamiento con el Servicio de Protección de Derechos”, detalló.

“Es muy importante que los municipios empiecen a tomar un rol activo en algunas situaciones. Desde provincia siempre se compraban los módulos alimentarios, se distribuía a las personas que tal vez presentaban sus respuestas sociales, se está descentralizando y me parece correcto porque son los intendentes los que reciben de primera mano las necesidades”, afirmó la ministra de Familia, Florencia Papaiani.

También recordó que “hay una Dirección General de Adopción que trabaja impecable y el ministerio de Familia es autoridad de aplicación. Lo importante es volver a esas raíces porque son nuestras responsabilidades”, valoró.

En otro orden, señaló que “hay un área que específica de Género y Derechos Humanos que trabaja muy bien con los Servicios de Protección de Derechos y con las áreas de Mujer que hay en todas las municipalidades. El ministerio de Familia es un gran desafío con muchas temáticas muy importantes y hay muchas cosas para hacer”, proyectó.

Y sobre la Tarjeta Social, dijo la ministra que “es una forma que cada uno de los vecinos, elija dónde y qué consumir y es un instrumento importante”, precisó. A continuación, también añadió “el Plan Calor está en marcha para muchas localidades porque es un invierno muy crudo y terrible”.