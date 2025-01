En medio de la polémica generada por la noticia de que los senadores nacionales pasarían a cobrar $9,5 millones brutos por mes, la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que prorroga el congelamiento de las dietas hasta el 31 de marzo.

“He firmado el decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo”, afirmó Villarruel a través de un posteo en su cuenta de X.

Milei: "Sigan trabajando para volver a hacer de la Argentina grande de nuevo"

La polémica estalló luego de que se conociera que el congelamiento dispuesto en agosto del año pasado finalizaba el 31 de diciembre. Al respecto, Villarruel sostuvo que la decisión de renovar la medida debía ser votada por el cuerpo y que ella no podía hacerlo mediante una resolución. “Espero que los senadores lo traten porque no soy senadora, no soy la que toma las decisiones”, había advertido la vicepresidenta, sin éxito.

Más allá de los pronunciamientos realizados por los jefes de bloque del PRO, LLA, la UCR y Provincias Unidas en contra de los aumentos, el intento de tratar el tema en la última sesión del año fracasó por falta de acuerdo político.

Ranking de legisladores patagónicos: cuántos proyectos presentaron los diputados y senadores en 2024

El aumento para los senadores se calcula de forma automática, tomando como referencia los “módulos” utilizados para la liquidación de los sueldos de los empleados del Congreso. Así, cada legislador cobra el equivalente a 2.500 módulos, a los que hay que sumarle otros 1.000 por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

Ese mecanismo, conocido como "enganche", desencadenó un escándalo en abril del año pasado, cuando los sueldos de los senadores aumentaron un 400%, pasando de $1,9 millones a $7.867.171 en bruto, que con los descuentos quedó en $7.093.510.

En agosto, ante un nuevo aumento otorgado a los empleados del Congreso, el sueldo de los senadores trepó a $9 millones. Frente a la presión social, los senadores tuvieron que suspender la aplicación del sistema de módulos y se mantuvo el sueldo acordado en abril.

Torres cumplió su promesa y donó el primer año de su salario a las escuelas de Chubut

La última actualización de los haberes de los empleados legislativos fue en noviembre, pero al estar vigente el congelamiento de dietas, no se trasladó a los senadores.

Por esa razón, según informó Clarín, con los dos últimos aumentos que habían sido postergados, los senadores pasarían a cobrar en enero más de $9,5 millones en bruto.

Distinta es la situación en la Cámara de Diputados, ya que allí no se aplica la ley de enganche y las dietas quedaron retrasadas respecto a las de los senadores.

Actualmente, los sueldos de los diputados se ubican en $3.497.958, a lo que se suma $625.000 en concepto de desarraigo.

Sturzenegger confirmó la cantidad de empleados públicos que perdieron su trabajo desde que asumió Milei y anticipó lo que viene

Con información de Clarín, redactado y editado por un periodista de ADNSUR