En el inicio de la sesión de este jueves, la Legislatura se extendió en un largo debate impulsado a partir del proyecto del diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, para convocar a una interpelación al ministro de Educación José Luis Punta para que informe sobre lo actuado por esa cartera ante denuncias por violencia de género por parte del agente Bruno Sancci, quien es investigado por la justicia por la “muerte dudosa” de la estudiante Nadina Nieto Velasco.

Como informó ADNSUR, el día anterior, Punta, junto a su par Andrés Meiszner y el asesor general Emiliano Chialva, concurrieron a la comisión, y explicaron que las dos denuncias por hechos ocurridos en 2015 y 2017 habían prescripto, por lo que los sumarios quedaron archivados, a pesar de un pedido de cesantía de Punta.

Esto no conformó a Vasconcelos, quien igual intentó avanzar en la interpelación, y de entrada -ante la demora en ingresar del bloque de Arriba Chubut- volvió a deslizar la existencia de un pacto con el oficialismo, y acusó a Despierta Chubut de dejar sin quórum en la sesión anterior ante “un tema muy delicado y grave”.

Ante la presencia de manifestantes en las barras a favor de su propuesta, que interrumpieron a los legisladores en medio de amenazas de desalojo por parte de la presidencia, Vasconcelos dijo que “la interpelación es necesaria para que se puedan venir a dar explicaciones en un tema tan sensible, no sólo por la cantidad de denuncias que tiene Sancci en educación, en la universidad y en la justicia penal”.

Cuestionó que la presencia de funcionarios “se avisó una noche antes y no es lo mismo que un proceso de interpelación, se hizo en una comisión cerrada sin presencia de la prensa, se explicaron cosas de importancia que debería conocer todo el mundo”, por lo que “sería importante que el ministro Punta pueda explicar y aclarar, si se actuó bien no debería haber inconveniente”.

La respuesta del presidente del bloque oficialista, Daniel Hollman, fue que “en ningún momento los diputados de este bloque tenían conocimiento de que iba a presentar el pedido de interpelación, hubo mucha falta de respeto hacia el presidente y no lo vamos a acompañar”.

Agregó al enterarse del proyecto de interpelación, “el ministro se presentó de manera espontánea, avisó por los medios correspondientes y llegó para aclarar algunas cuestiones respecto al sumario que fue realizado”.

Aclaró que “nadie va a realizar una defensa de la persona cuestionada, existe una causa que se está tramitando en el Poder Judicial, hay una persona fallecida, pero el ministro aclaró sobre el sumario administrativo que se inició en educación y es el tema que tenemos que conversar”.

“Ese sumario se inició a partir de varias denuncias realizadas en 2015 y 2017, los trámites se iniciaron en gestiones anteriores, y al momento de la presentación, uno de los expedientes estaba prescripto, y el otro también porque no se hicieron las audiencias debidas”.

Finalmente, dijo “quiero cuestionar la utilización política de este caso por parte del diputado, que habla de encubrimiento y de manera despectiva sobre los miembros de esta Legislatura, nosotros tenemos que abocarnos a los hechos del pedido de interpelación”.

CRUCES

A su turno, la diputada oficialista Andrea Aguilera expresó que “no es cierto lo que denuncian sobre supuestos pactos y acuerdos, en el momento que se quedó sin quórum no había nada presentado”, y explicó que “el pedido de Vasconcelos es a los fines de informar lo relacionado con el expediente, que fue traído por el ministro ayer, la comisión fue abierta, es mentira que fue cerrada, y por respeto a las victimas que el diputado utiliza para sus fines personales, no se permitió el ingreso de la prensa”.

“Creemos que hay cosas que no tienen que ser ventiladas públicamente. El trámite prescribió, lo explicó el asesor de gobierno. El ministro hace lo que le indica el cuerpo legal y los asesores jurídicos. La cuestión se ha agotado ayer, y la copia del expediente está en la comisión para quien quiera consultar”, señaló la diputada.

Luego cuestionó “no podemos permitir esta actitud de hablar de conspiraciones y escándalos, que parece que nos ponen como delincuentes, quizás los delincuentes sean los diputados que están procesados, y no somos nosotros”, dijo en alusión a la causa que la justicia federal sigue contra Vasconcelos por un corte de ruta en 2021.

Y lo desafió “si quiere hacer política, que presente proyectos de ley, no presentó una sola política pública en estos meses. Que no utilicen las desgracias ajenas para tener dos minutos de prensa. Me siento agredida por pares que están en las barras, y pido por favor que desaloje”, concluyó.

La respuesta llegó de Tatiana Goic, de Arriba Chubut, quien dijo “como feminista, no es una cuestión de violencia de género, no la están atacando por ser mujer, sino que atacan a todos los diputados”, y agregó “nos quieren dar cátedra de trabajo legislativo, pero cuando no les gustan los temas y no se tiran flores, se levantan y se van. Usted sabe que la interpelación se debe votar, no pasar a comisión”.

Sobre la reunión con Punta, dijo “es bochornoso para una Cámara la manera de actuar y que no hayan permitido el ingreso a la prensa. Fue un caso grave de falta de perspectiva de género. Con estas dos mujeres hubo abandono del estado, dejaron que las causas prescriban”.

Y desafió a que “si este gobierno se quiere diferenciar de los otros gobiernos, debe armar una investigación para saber quién fue responsable, que derivó en una muerte de una mujer”.

MÁS DEBATE

A su turno, la diputada oficialista Sonia Cavagnini expresó “coincido en que el estado es el responsable, se cajoneó el expediente, en esta gestión hace 4 meses que estamos trabajando y vamos a cumplir porque vinimos a cambiar las cosas. Se aclaró que el expediente estaba prescripto”.

“Es increíble el mundo paralelo en que vive Vasconcelos, no podemos ser adivinos de lo que va a presentar y quiere tratar, y en la comisión se respondieron todas las consultas”, dijo la diputada, quien remarcó “escuchamos a la denunciante, y el secretario general le dio el teléfono y se puso a disposición”.

“¿A qué llama red de complicidad, a tener que soportar discursos verborrágicos, repetitivos, obtusos, sin aporte positivo? Da vergüenza ajena”, disparó Cavagnini, quien sostuvo “esta realidad no se arregla con gritos y criticas que no conducen a ningún lado, espero que aporte ideas positivas”.

“La denuncia se hizo hace 5 años, que hicieron los que ahora gritan. Esto es querer justificar lo que no se hizo en su momento, no lo vi reclamar en los medios como ahora, ni en ninguna conferencia de prensa. ¿No será que el ministro Punta da la cara y no necesita que lo interpelen para dar la información requerida?”, indicó.

Luego le respondió de nuevo Vasconcelos, quien dijo “son lamentables las amenazas desalojo de la cámara, que no ocurrieron con los vecinos que vinieron a apoyar al oficialismo. Están presentes dos denunciantes en el palco, y ese maltrato provocó que una se tenga que retirar”.

Se defendió diciendo “yo sólo transmito demandas que surgen de estos colectivos que hace años luchan contra violencia de género” y agregó “me acusan de hacer uso político, tapando su propio accionar, ustedes sabían que iba a hacer esa presentación, y uno de ustedes había conversado conmigo previamente. Lo hice explicito”.

Por ello acusó que “hicieron una maniobra para ganar tiempo. Invito a que dejen de usar esa maniobra infantil de levantarse e irse. Me llamaron delincuente porque estoy procesado. No sólo es una falta a la verdad, y además de ninguna forma admitimos que la lucha por los derechos es una forma de delincuencia. También el derecho a protesta lo contempla la constitución, y debe ser el primero de todos los derechos”.

Y concluyó que “la resolución que da de baja el sumario es incorrecta, porque no pasaron tres años entre los hechos y la denuncia, y la excusa es que estuvo mal redactada. Es mucha irresponsabilidad”.

CIERRE

Luego volvió a responder Aguilera, quien destacó que “todos los bloques tomaron el tema con seriedad, el quórum es una herramienta que se puede utilizar, y de ninguna manera es una huida del problema, el ministro vino a dar las explicaciones, y el tema está agotado”.

Posteriormente, Jacqueline Caminoa señaló que “el diputado Vasconcelos confesó en una charla privada que estaba satisfecho con las explicaciones del ministro, pero ahora en público dice otra cosa”.

Por el bloque Arriba Chubut, Gustavo Fita acusó al oficialismo de hacer “demagogia política” y recordó que el actual Ministro Andrés Meiszner estaba a cargo del Ministerio de Educación en momentos en que se hicieron las denuncias.

Respecto a Punta, dijo “el ministro vino y dio las explicaciones del caso, no lo responsabilizo” pero “con estas bombas de humo estamos tapando los problemas de la provincia”. Y a continuación propuso que se convoque nuevamente a Punta para ampliar respuestas en la comisión pero a puertas abiertas, algo que no tuvo los votos del oficialismo y fue rechazado.

La propuesta era “que Sancci no esté en contacto con alumnos y que venga el ministro nuevamente a explicar el nuevo proceso delante de la prensa y los gremios”, dijo Fita, pero no logró su cometido en su momento.

La diputada Leticia Magaldi volvió a pedir una cuestión de privilegio contra Vasconcelos, luego se pidió un cuarto intermedio, que se prolongó por media hora, y al regreso el diputado de la izquierda le respondió que “se debe defender la libertad de expresión, y responder con argumentos”. Luego se rectificó respecto a sus dichos sobre un pacto, y justificó a diputados de Arriba Chubut que estaban reunidos con trabajadores de Vialidad Nacional.

El cierre estuvo a cargo de Hollman, quien pidió que se vuelva a votar la iniciativa de Arriba Chubut, para convocar a Punta nuevamente, algo que esta vez sí obtuvo los votos y fue acompañado.