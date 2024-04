El Partido Justicialista de Chubut tendrá el sábado próximo en Comodoro Rivadavia una convocatoria clave para su futuro inmediato, cuando se realice allí un congreso provincial de carácter extraordinario que tendrá como tema central la prórroga del mandato de las actuales autoridades que se encuentra vencido, para evitar una intervención por parte de la justicia electoral.

Pero de la mano de lo anterior, hay una cuestión muy importante que se roba toda la “rosca” previa del congreso: cuáles serán las reglas del juego. Esto significa que la gran discusión por estas horas es si se mantiene la actual carta orgánica con distrito único o si se incorporan reformas para flexibilizar los requisitos y se permite una mayor participación de candidatos.

Hay 77 convocados para este sábado a las 16 horas en la sede del Consejo de Localidad de la ciudad petrolera, en Sarmiento 1064. Con 39 presentes habrá quórum, pero se necesitan dos tercios del total, unos 52 congresales, para avanzar en los dos temas centrales: reforma de carta orgánica y prórroga de mandatos.

Quien quiera imponer una postura, necesita la mayoría de esos dos tercios, y allí está en juego el “poroteo” previo entre congresales de distintas líneas internas donde nadie tiene mayoría, y todos deben consensuar. Hay congresales que responden a dirigentes como Linares, Macharashvili, Luque, Mac Karthy, Maderna, Sastre, así como líneas de La Cámpora y de la cordillera.

Por estas horas sólo es un hecho que habrá prórroga -no se sabe hasta cuándo aunque se cree que hasta fin de año- pero no hay postura clara sobre la carta orgánica, ya que están los que quieren no tocar nada, como el caso del intendente de Comodoro que aspira a presidir el partido, o los que quieren cambios y apertura, como Dante Bowen, de Dolavon.

Lo que sí está definido es que en fecha posterior a este congreso extraordinario, está convocada el sábado 20 de abril la reunión de la Mesa que conduce el Consejo Provincial, para establecer un cronograma electoral y poner fecha a la elección de las futuras autoridades que tendrán mandato desde fin de año.

Convocatoria

Como ya informó ADNSUR en su momento, la convocatoria a este congreso extraordinario se efectuó “para poder analizar la prórroga urgente de los mandatos de las actuales autoridades que culmina en el mes de abril de 2024. Ello es indispensable para que el Consejo del Partido y su Junta Electoral se encuentren con mandato vigente hasta la realización de las próximas elecciones internas”.

En la solicitud se expresó que “asimismo se encuentran pendientes reformas a las normas electorales (derogación del distrito único ya votado en un Congreso anterior y la adaptación de la Carta Orgánica a las nuevas normas que se puedan establecer). Este debate es esencial para decidir si se sigue con las actuales normas o se modifican las mismas y establecer las reglas electorales de las próximas elecciones internas”.

Por Resolución de la Mesa del Congreso del Partido Justicialista -Distrito Chubut, están convocados los Congresales Titulares a Reunión del Congreso Provincial Extraordinario, para el día 6 de abril de 2024 a las 16:00 horas en primera Convocatoria y una hora más tarde en segunda Convocatoria en la Sede del Partido Justicialista de Comodoro Rivadavia, sito en Avda. Sarmiento 1064, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1-Acreditación de los compañeros congresales.

2-Tratamiento de las renuncias presentadas por distintos Congresales

3- Integración de la Mesa del Congreso para cubrir vacantes ante la renuncia de su Presidente y el cese de la condición de Congresal de una de las Secretarias.

4- Prórroga de los mandatos de las actuales autoridades provinciales y locales. (art. 18 inc.f de la Carta Orgánica)

5- Propuesta de reforma de la Carta Orgánica tratadas en el Congreso celebrado en febrero de 2023 y de nuevas propuestas que puedan efectuar los Congresales.

6-Incorporación de otros puntos al presente Orden del Día, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21° de la Carta Orgánica.

Sin otro tema que tratar se dispone dar cuenta de la presente a la Secretaría del Partido Justicialista a los efectos de realizar la debida notificación a los Congresales y la publicación de la convocatoria.