En la política de Chubut ya no hay secretos, aunque siempre hay lugar para alguna sorpresa

SI HAY CRISIS, QUE NO SE NOTE

Parece que a no todos les va mal pese a los críticos momentos que atraviesa la economía del país, a juzgar por algunos lujos que se permiten en algunos sectores, donde evidentemente aplican el lema ‘si hay miseria, que no se note’. Es que según las versiones que circularon tras la celebración del Día del Empleado Legislativo, organizado por el gremio APEL, que representa a quienes trabajan en la Cámara de Diputados de Chubut, la cena celebratoria incluyó (además de algún brindis por recientes aumentos aprobados por los diputados) un gran premio final: el sorteo de un 0km, según se comentó, habría sido la coronación de una gran noche.

Evidentemente, mientras algunos gremios, como el de los docentes, deben negociar día a día para mejorar los magros ingresos de los maestros, en otros la administración de los recursos bien valdría un máster en manejo económico, ya que además de la fiesta, el gremio que representa a 300 trabajadores legislativos habría sorprendido a sus afiliados con el sorteo de un Fiat Cronos 0km, el auto más vendido de la Argentina.

BOLETAS CORTAS, CARAS LARGAS

Los candidatos a la diputación nacional que representan a la zona de Trelew dentro del Frente Arriba Chubut, Lorena Alcalá y Fabricio Petrakosky, hicieron escuchar su reclamo en los últimos días, tras denunciar maniobras de La Cámpora para dejarlos fuera de la carrera, al impedirles ir con sus listas adheridas a la fórmula presidencial de Unión por la Patria. El planteo se saldó luego de la decisión anunciada por los mismos candidatos, de competir con boleta corta, buscando arrebatar el lugar que impulsa a José Glinski por ese sector.

Sin embargo, el reclamo siguió y se dirigió también al candidato a gobernador, Juan Pablo Luque, debido a las fotos de campaña que lo muestran únicamente con el actual director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Si va a jugar abiertamente con Glinski, que después no venga a reclamar los votos de Trelew”, advirtieron desde el entorno de Alcalá y Petrakosky, quien en la semana también reclamó por el relegamiento de esa ciudad en los principales espacios de las listas. “El candidato a diputado nacional es de Comodoro y la lista de diputados provinciales es encabezada por una candidata de Esquel –cuestionó-, dejando totalmente relegada a nuestra ciudad”.

Ante este planteo, trascendió que hubo algunos llamados desde el equipo de campaña de Luque para acercar posiciones con los pre candidatos, con el fin de aunar criterios y presentar una propuesta conjunta para la gobernación, más allá de la disputa interna que deberá dirimirse en las PASO del 13 de agosto. Sin embargo, al menos desde el entorno de Petrakosky, dijeron que no hubo ningún tipo de encuentro con el equipo de Luque.

LINARES CORTARÁ BOLETA CONTRA ARCIONI

El senador Carlos Linares no dudó en expresar su solidaridad con los docentes que se manifestaron en la apertura de la Feria del Libro, en el inicio de una nueva medida de fuerza, tras rechazar la propuesta salarial presentada por el gobierno. Cuando se refería su apoyo al reclamo cuestionaba al gobierno provincial, en ‘TVeo Comodoro’ le recordaron que su partido acaba de hacer un acuerdo con Mariano Arcioni y hoy lo apoya como candidato al Parlasur, pero Carlitos rápidamente se quitó el sayo.

“Yo nunca voté por Arcioni ni tampoco voy a votar por él”, aseguró, revelando así, indirectamente, que cortará boleta al momento de apoyar a la fórmula presidencial de Unión por la Patria y que lleva al gobernador chubutense como segundo candidato para representar al país en el Parlamento del Mercosur.

“Los acuerdos políticos nacionales son acuerdos políticos nacionales, yo no voy a votar a Arcioni y nunca lo voy a votar, tengo la moral tranquila que nunca voté a este gobierno y debo ser uno de los pocos que siempre estuvo en contra”, manifestó. Como decía Panigazi, aquel personaje de ‘Gasoleros’, serie de fines de los años 90, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

MIRÁ QUIÉN TE BANCA

El ping pong que realiza ADNSUR con candidatos a la gobernación de Chubut dejó al descubierto una respuesta reveladora por parte de César Treffinger, postulante del PLICH que representa al espacio de Javier Milei en la provincia. Ante la pregunta de a quién de sus contrincantes prefiere como gobernador, en caso de no ganar él, el empresario dejó entrever su sostenido encono contra Nacho Torres, al expresar, sorprendentemente, que su preferido sería Juan Pablo Luque, del frente arriba Chubut. Ojo, se podría haber jugado por alguno de los otros postulantes, para buscar una salida políticamente correcta, pero don César jugó fuerte.

Claro que no habría que confundir esa respuesta con alguna declaración de amor anticipado. En sus redes sociales, difundió una entrevista en la que, con mucha soltura y posturas casis actorales, ‘chicaneó’ a sus rivales: “¿Qué me diferencia de Luque o de Torres? –se preguntó antes de responder con posturas cancheras-. Primero que yo trabajé –se respondió, con tono de autosuficiencia y elevando los hombros, para abrir un actoral silencio a continuación-. Hace 14 años que emprendí por mi cuenta, con buen resultado… la diferencia está a la vista. Fui a buscar a Laura Mirantes, no a Loma Avila y esto también cuenta”, sentenció. Antes, apuntó también contra los procesos de impugnación en su contra y mantuvo el buen humor: “Más operaciones que Favaloro, recibimos nosotros”.

UN SECRETO A VOCES

Bajo la consigna “Encuentro institucional sobre el presente de Trelew”, el intendente Adrián Maderna recibió el martes que pasó a dirigentes de varios partidos políticos locales, y muchos vieron en ese encuentro la confirmación de lo que era un secreto a voces: la cercanía y el respaldo del madernismo a la candidatura a gobernador de Ignacio “Nacho” Torres, que tanto se habló durante las elecciones municipales de abril pasado.

Ocurre que, tras la reunión realizada en el despacho del propio intendente, los protagonistas del encuentro dieron una conferencia de prensa y el primero en hablar fue Maderna. Dijo que la reunión había sido pedida por esos espacios políticos y que los unía la “preocupación” de que Chubut “tenga un gobierno que apoye a Trelew”. Agregó que “la ciudad necesita un apoyo genuino” y si bien aclaró que “no quiero criticar al gobernador ni a nadie”, concluyó diciendo que la recuperación de Trelew “tiene que venir de alguien que tenga una mirada integral”.

Maderna se cuidó de decir a quién se estaba refiriendo, lo que no hicieron quienes tomaron el micrófono después. “¿Alguien más quiere hablar?” preguntó casualmente un empleado de prensa municipal y la primera en alzar la voz fue la diputada provincial Leila Lloyd Jones, quien fue candidata a intendente por el madernismo el 16 de abril por el partido municipal “Somos Trelew”. Sin pelos en la lengua, la ex candidata dijo:

“El 30 de julio tenemos la oportunidad de ser memoriosos a quien votar. Vamos a encontrar una boleta de Arriba Chubut que dicen ser el cambio y el 80 % son funcionarios provinciales. Y como dicen sus carteles: ‘Coincidimos’, sí… coincidieron en destruir la educación y cuando votaron la megaminería”, disparó. Por eso volvió a pedir “memoria” y les dijo a todos los chubutenses que el 30 de julio recuerden “quiénes destruyeron el futuro de Chubut”.

SIN TANTAS VUELTAS

Seguidamente y como para que no queden dudas, habló Pablo Mamet, del partido municipal “Quiero”. Y afirmó: “como decía Leila (Lloyd Jones) tenemos los trelewenses que tener memoria y buscar un cambio y si ese cambio viene de ‘Nacho’ Torres, bienvenido sea. Nosotros desde el espacio que representamos entendemos que ese cambio es ‘Nacho’”, transparentó ante el consentimiento del resto de los participantes, Hernán Sghelfi (Partido Vida) y Claudio Paredes (Renovación y Desarrollo).

“Más claro echale agua”, dijo más de uno después de escuchar las declaraciones. Y se preguntaron: “al final se juntaron para pedir el voto a favor de Nacho, ¿no?”.

TODOS TIENEN “DOBLE” ESTÁNDAR, SEGÚN LATTANZIO

El concejal Omatar Lattanzio, candidato a intendente por el PLICH, tras haber llegado a la banca enrolado en Juntos por el Cambio y separarse de ese bloque al poco tiempo, le devolvió a Digna Hernando sus críticas por “la doble” de César Treffinger y Laura Mirantes, quienes encabezan la fórmula por la gobernación por ese espacio, para el 30 de julio y también la boleta de diputados nacionales para el 13 de agosto. “César dijo que quiere ser gobernador y seguramente va a ganar, pero fue el partido Libertad Avanza (de Javier Milei) el que le pidió que integre la boleta de diputados nacionales”, refirió el edil y candidato, durante la última sesión del Concejo. Y recordó que la ley no les impide esa doble participación.

“La concejal Hernando dijo que esto le da vergüenza, pero no dice lo mismo sobre su candidata a intendente, Ana Clara Romero, que no terminó su mandato de concejal y se presentó para diputada nacional y ahora no terminó su mandato como diputada y se presenta como candidata a intendente de Comodoro”, cuestionó el edil. De paso, planteó una crítica similar contra Ignacio Torres, al tiempo que recordó que “nunca entregó el tomógrafo que prometió para el hospital cuando dirigía el PAMI Chubut , en el año 2016”. El remate, luego de la ácida crítica, fue endilgar a sus ex aliados que “dicen que son el cambio, pero terminan poniendo de candidatos a dirigentes que vienen del justicialismo”, al recordar la integración en esas listas de Guillermo Almirón como vice intendente y de Jorge Avila como diputado nacional.

SIGUE LA POLÉMICA POR EL APORTE A LOS GREMIOS

La polémica por el aporte del 2% en concepto de ‘Uso de convenio’ para trabajadores del sector salud sigue provocando derivaciones, no sólo con el paro anunciado por médicos nucleados en AGREMEDCH para esta semana, en repudio a esa decisión, sino también por el planteo de trabajadores autoconvocados, que se oponen a ese descuento compulsivo.

“Somos más de 5.000 trabajadores de la salud y los afiliados a los gremios no llegan al 20% de esa planta, incluso hay un sindicato que tiene solamente 75 afiliados y se arrogan el derecho a aplicar este descuento a todos los trabajadores”, cuestionó Manuel Azocar, uno de los agentes movilizados en contra de la medida. “La ministra de Salud nos dijo que ella no estaba al tanto de esto, en una palabra, la pasaron por arriba”, afirmó.

Desde el SISAP, Carlos Sepúlveda respondió que la medida está amparada por normativa nacional del año 2013, por lo que rechazó los planteos en contra del acuerdo, que firmaron tanto él como referentes de los gremios ATE y ATSA junto al ministro Cristian Ayala.

DARDOS CONTRA VIDAL EN SANTA CRUZ

En Santa Cruz, entre las 13 candidaturas a la gobernación hay dos que reflejan especialmente la ruptura en la que derivó la alianza entre la UCR y el PRO, a partir de la incorporación del petrolero Claudio Vidal a lo que era la referencia de JxC en la vecina provincia, tras el apoyo brindado por Horacio Rodríguez Larreta al dirigente petrolero. La consecuencia fue la ruptura de la alianza opositora, por lo que el sector que lideran Roxana Reyes (única candidata mujer) y el senador Eduardo Costa quedó enfrentado a sus ex aliados, ya que varios sectores del PRO se fueron con Vidal.

La disputa entre estos sectores y los candidatos del peronismo, de cara al 13 de agosto, es bastante estridente, ya que al diputada nacional Reyes suele cuestionar con dureza al también diputado nacional Claudio Vidal:“Pensamos que la libertad es muy importante y la Provincia tiene que tener parámetros de libertad, de desarrollo, de innovación, de tecnología, pero fundamentalmente de no violencia. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, que los conflictos sindicales en Santa Cruz se solucionan bloqueando estaciones de servicio, bloqueando empresas y dejando a una ciudad sin abastecimiento, porque nos parece que es un método violento que no compartimos”, dijo recientemente Reyes, en entrevista con La Tecla Patagónica.