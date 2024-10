La eliminación del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), decidida por el gobierno nacional, tomó por sorpresa al gobierno provincial de Chubut, aunque Ignacio Torres aclaró en las últimas horas que las obras impulsadas por esa dependencia tendrán continuidad. Entre éstas se cuenta la presa del lago Fontana, que debería iniciarse en octubre, además de la repotenciación del acueducto y la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

“La verdad no lo entendí, hablé con la Secretaría de Obras Públicas y me dijeron que no hay ninguna obra comprometida por el cierre de ENOSHA -dijo el gobernador Ignacio Torres, en declaraciones a canal 12-. Hay un cambio en la autoridad de aplicación, aunque lo tenía este organismo era acceso a financiamiento internacional de manera ágil y sencilla, por eso no entiendo bien la decisión del cierre”.

Nación apunta a eliminar las PASO: "No sirvieron para nada", dijo el jefe de Gabinete

En todo caso, el gobernador insistió en que buscará ratificar el compromiso de que ninguna de las obras que dependían de ese organismo dejarán de ejecutarse. Además de las que tienen impacto en la zona sur, hay otras en zonas de Esquel y Rawson, vinculadas a abastecimiento de agua o tratamiento de efluentes, pero que tampoco han sido iniciadas.

ACUEDUCTO Y REGULACIÓN DEL RÍO SENGUER CON LA PRESA DEL FONTANA

Entre los proyectos que dependían del Ente en el sur de Chubut, se cuenta el azud derivador de lago Fontana, para regular el caudal del río Senguer, que se licitó y adjudicó el año pasado. Meses atrás, el secretario de Infraestructura de Chubut, Nicolás Cittadini, anunció que la obra comenzaría en octubre de este año, según el compromiso de autoridades nacionales.

El Gobierno de Milei salió a aclarar lo que pasará con las Becas Progresar

El ENOHSA también tenía a su cargo la obra de repotenciación del acueducto, iniciada en el año 2013 y paralizada en varios períodos durante los últimos años. Los trabajos quedaron detenidos nuevamente sobre fines del año pasado, por problemas de pago y reconocimiento de mayores costos.

Se estima que tiene alrededor de un 80% de avance y su reinicio también había sido anunciado como parte de los compromisos del gobierno nacional con Chubut, en el momento en que los legisladores oficialistas dieron su apoyo para la aprobación de la ley Bases. Sin embargo, pese a los anuncios, la obra tampoco ha sido retomada.

El Gobierno venderá el 49% de las acciones de ARSAT y pasará a ser una sociedad mixta

Otro de los proyectos de importancia en la zona sur es la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Rada Tilly. La intendenta de la localidad, Mariel Peralta, recordó que el proyecto tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y está plenamente garantizado.

“La obra está en ejecución y forma parte del convenio que firmó el gobernador con Nación -explicó Peralta, ante la consulta de ADNSUR-, es una de las obras priorizadas para continuar. Aún restan cuestiones administrativas a resolver entre el contratista y el Ente, que será reemplazado por otra dependencia nacional, pero es una obra firmada y adjudicada, con una empresa que está trabajando en el lugar y entendemos que no habría riesgos, porque nos garantizaron la continuidad”.

La Libertad Avanza se organiza en la Patagonia con miras a 2025: quiénes son los referentes locales "bendecidos" por Karina Milei

“HABRÁ QUE BUSCAR FINANCIAMIENTO”

Esteban Parra, presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), aclaró en diálogo con esta agencia que ese organismo no tiene relación directa con las obras en marcha, al tiempo que señaló que desconoce los motivos del cierre del ENOHSA.“Sabemos que era un área técnica, de referencia para todas las obras que tienen que ver con abastecimiento de agua y saneamiento, porque se encargaban de revisar los proyectos y buscar acceso a financiamiento, ya sea nacional o internacional”.

El funcionario dijo que hay obras en la agenda provincial vinculadas al abastecimiento de agua en Puerto Madryn, como también la ampliación de la planta de tratamiento. “La situación se repite en Trelew y todas las ciudades grandes de la provincia -afirmó-. Habrá que ver cómo se reactiva el camino para financiar las obras como la repotenciación del acueducto, pero el que tiene más conocimiento de esas obras es la Secretaría de Infraestructura de Servicios Públicos”.