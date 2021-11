Chubut define este domingo 14 de noviembre quiénes serán los tres nuevos senadores y dos diputados que asumirán el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación.

A solo dos días de las elecciones legislativas, la Secretaria Electoral, Betina Grosman, precisó que en Comodoro Rivadavia no habrá cambios en los lugares de votación y se mantienen los mismos que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre.

En diálogo con El Comodorense, Grosman aseguró que en la ciudad petrolera "se mantienen los mismos lugares de votación que en las PASO, no habrá ningún cambio para que el elector no se confunda".

La Secretaria Electoral reveló que en Comodoro y Rada Tilly "hubo ausencias" de autoridades de mesa, por lo que se llevó adelante un relevamiento "para saber dónde pasó y de esta forma completar las personas”.

Además agregó que “en estos días se siguen designando a voluntarios y también se está preparando el material para el escrutinio definitivo lo que implica una preparación”.

Días atrás, Grosman anticipó a ADNSUR que se aplicará el mismo protocolo que en las PASO y aclaró que “hubo cambios en un protocolo nacional para evitar que haya demoras entre un elector y el siguiente. A esto ya lo habíamos previsto porque decíamos que ‘si había que esperar los 3 minutos de demora, no nos alcanza el día’. No nos alcanzarían las horas autorizadas para ejercer el sufragio. Por lo menos, tomamos la decisión que existieran filas de 2 o 3 personas esperando para votar. De esa forma, no cambia nada porque ya lo habíamos implementado en las PASO”.

“Va a haber alcohol en gel en cada mesa, también es bueno que cada persona lleve su propia lapicera. Va a haber elementos de limpieza para realizar la sanitización de los locales”, explicó.