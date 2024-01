Después de esperar mucho más de medio año para asumir, el intendente de Trelew Gerardo Merino transitó su primer mes al frente de la Municipalidad entre un reordenamiento de la estructura de gobierno, los primeros pasos como jefe político de una ciudad que arrastra una fuerte crisis y el desafío de hacer frente a problemas de fondo que no pueden esperar mucho tiempo más para encontrar soluciones.

Los diagnósticos se terminaron el 10 de diciembre pasado y la nueva gestión, que dejó atrás dos décadas de gobiernos peronistas en Trelew, comenzó a andar con la impronta de gestionar y al mismo tiempo tener como norte a la austeridad.

En materia de realidad municipal las primeras novedades no sorprendieron. Pero algunos números no eran los esperados.

Las flamantes autoridades dieron cuenta que en estos primeros 30 días de gobierno se encontraron con vehículos y edificios oficiales destruídos, empleados que directamente no iban a trabajar -aunque lógicamente percibían una remuneración- y más contratados de los que en principio se creía. A lo que se suma el pago de horas extras que no existían.

"Para muestra basta un botón" expresa el conocido refrán que bien se podría aplicar a lo que en la semana reveló el coordinador general de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Trelew, Leandro Ferrario.

El funcionario dijo que tras el censo municipal que encararon, se encontraron con 5.500 becas y 1.900 planes lo que hace un universo de unas 7.500 personas, números bastante superiores a los 4.000 y 1.600 que se esperaban contabilizar. Incluso parte de un predio deportivo, propiedad del municipio, arrastra una usurpación, restando saber dónde fue a parar el dinero que se estima se recaudó ante el uso privado del mismo.

Por eso Merino adelantó que denunciará a los responsables de tales irregularidades. Y dijo que avanzará en denuncias penales y que habrá sumarios.

OBLIGACIÓN A CUMPLIR

A todo esto, hay además un dato que quizás pocos recuerden por estos días y es la obligación que tiene el nuevo gobierno de la ciudad de informar a los vecinos sobre la situación en la que recibió el municipio.

No es más ni menos que cumplir con la que se conoció como "la ordenanza de la transición" en la que tanto el gobierno saliente, del ex intendente Adrián Maderna, como el entrante asumieron el compromiso de dar a conocer los datos de su gestión para posteriormente ser cruzados y en definitiva tomar las decisiones que se necesiten para comenzar a marcar el rumbo que Trelew requiere.

Ahora bien, para eso habrá que tener un poco más de paciencia y esperar al 1 de marzo cuando el intendente Gerardo Merino concurra al Concejo Deliberante para dar inicio a las sesiones ordinarias, momento en el que prometió brindar el tan ansiado informe de gestión.

Ese día no sólo dará a conocer lo que encontró y lo que no, puertas adentro de la Municipalidad, sino que también deberá indicar qué decisiones tomará para corregir el rumbo, más allá claro está de informar sobre cómo se instrumentó la reestructuración de todo el personal y cómo se redujo el gasto público, además de trazar los ejes principales y metas a cumplir durante su primer año de gobierno.

BUENAS Y NO TANTO

Pero volviendo a lo que ha venido pasando en los primeros 30 días de gestión municipal, se puede decir que hasta acá en materia legislativa, Merino tuvo un balance positivo.

Su bloque mayoritario de concejales acompañó las iniciativas que envió al Concejo Deliberante y no mostró fisuras al momento de votar ni el presupuesto 2024 de más de 38 mil millones de pesos, la prórroga de la concesión del servicio de recolección de residuos urbanos así como tampoco la nueva tarifa de recolección de residuos patogénicos.

Sin embargo, desde la oposición ya salieron algunas voces a reclamarle mayor proactividad así como una demostración más cabal del cambio de rumbo tan anunciado para Trelew.

Uno de los primeros en avanzar en ese sentido fue el actual diputado provincial, Emanuel Coliñir, quien supo ser el principal competidor de Merino para llegar al municipio a través de uno de los sectores del peronismo. El ex candidato a intendente de Trelew por el Frente de Todos, y militante de La Cámpora, que busca posicionarse como el referente opositor en la ciudad no sólo cuestionó a Merino al entender que debe tener una postura más fuerte y activa, sino que además por elevación también involucró al gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, al indicar que en Trelew -ciudad natal del mandatario- no se ve nada de inversión provincial.

Otra de esas voces es la de la concejal Belén Baskovc, que responde al ex intendente Gustavo Mac Karthy, otro de los sectores -en este caso histórico- del peronismo de la ciudad, quien en más de una oportunidad puso dudas en relación al cambio prometido por Merino.

La también ex diputada provincial dijo concretamente que el proyecto de presupuesto municipal enviado por el actual intendente al Concejo Deliberante, que contó con siete votos a favor, "repite muchos programas" del ex intendente Adrián Maderna.

AUDITORÍA Y DELEGADO

Pero si hay un tema por demás inquietante por estos días en Trelew es todo lo que sucede en torno a la Cooperativa Eléctrica de la ciudad.

La necesidad de contar con más tarifa, lo que implica nuevos aumentos en la boleta de los servicios de energía, agua y cloacas para los vecinos, sumado a denuncias de irregularidades que involucran a la conducción de la entidad de parte del gremio que representa a los trabajadores de la entidad, preocupa a todos.

No se trata de una situación nueva sino que viene de larga data y que suma nuevos capítulos a medida que cambia el poder político en la ciudad. Por eso Merino confía en que se pueda avanzar en el corto plazo en dos aspectos: por un lado que se realice la auditoría que se anunció desde el gobierno provincial y por otro que en la sesión extraordinaria que se prevé se realizará la semana que viene los concejales aprueben el pliego de Fabián Gómez Lozano como nuevo delegado municipal en el Consejo de Administración de la prestataria de los servicios públicos.

Como ya lo informó ADNSUR se trata de un ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad que conoce del tema.

Pero mientras eso sucede, Merino no esquivó la situación y anunció: "Vamos a hacer el nuevo contrato de concesión", pero también marcó la necesidad de que "todos los organismos sean transparentes". Y aprovechó para cargar contra el gobierno municipal que se fue el 10 de diciembre al calificarlo de "irresponsable" por haber pisado aumentos tarifarios que llevaron a tener que enfrentar ahora un cuello de botella.

OBRAS INCONCLUSAS

Y siguiendo en el plano de los temas preocupantes, sin dudas uno de los más inquietantes es el referido a la multiplicidad de obras inconclusas que presenta la ciudad de Trelew.

Por estos días no hay información concreta sobre en qué situación están y mucho menos qué medidas se tomarán para poder reactivarlas.

Con sus diferentes fuentes de financiamiento y cuestiones legales, en Trelew por ejemplo hay dos Centros de Encuentro que se comenzaron a construir durante el gobierno provincial de Martín Buzzi y nunca se terminaron. Uno está frente a la Laguna Chiquichano y otro en el barrio Inta.

Misma suerte corrieron otras obras como el prometido balneario municipal, una apuesta del ex intendente Adrián Maderna que poco y nada pudo avanzar así como también la no concreción del entubamiento del canal Owen.

El que pretendía ser el Polideportivo Norte es otro de los espacios abandonados, mientras que la Avenida Eva Perón que es parte de la obra de la autovía Trelew-Puerto Madryn nunca se terminó de completar. Siendo grave en este sentido el hecho que esa arteria, fundamental para la ciudad, se convirtió en una especie de pista de carreras a la que le faltan todo tipo de medidas de seguridad lo que ha provocado más de un siniestro vial e incluso la muerte de algún vecino.

El trayecto que une la ciudad entre la rotonda 5 de Octubre y el acceso norte no tiene los semáforos y mucho menos radares y fotomultas que se prometieron más de una vez para controlar el exceso de velocidad.

Otra obra inconclusa es el nuevo acceso al Aeropuerto de Trelew y ni hablar de lo que sucedió en la zona oeste de la ciudad, donde en los barrios Moreira III y IV por 2.700 millones de pesos se firmaron en 2022 contratos para mejorar toda la infraestructura de ese sector en lo referido a agua potable, desagües pluviales, red eléctrica y pavimento, entre otros trabajos, que presentan muy pocos avances.

En síntesis no fueron fáciles los primeros 30 días de gobierno en una ciudad, que como ya lo hemos expresado en reiteradas ocasiones en este espacio, acarrea una profunda crisis en general. Pero los tiempos por venir tampoco serán tranquilos. Los dirigentes lo saben, mientras tanto los vecinos aguardan soluciones.