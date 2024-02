Este miércoles, el Papa Francisco habló sobre el Estado y lanzó un claro mensaje al Gobierno Nacional, que encabeza Javier Milei y con quien se reunió durante su estadía en Europa.

Allí, sostuvo que el Estado hoy es "más importante que nunca". Además, remarcó que "no alcanza con la legitimidad de origen", el ejercicio también tiene que ser legítimo".

El Papa Francisco envió un video y participó de la inauguración de la sede del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) ubicada en la Avenida Huergo en Buenos Aires.

Según informó Infobae, el líder de la iglesia católica indicó: “De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas”. En tanto, recordó que “los derechos sociales no son gratuitos, la riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas”. “Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos”, sostuvo el sumo pontífice.

“El Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social”, afirmó.

QUÉ DIJO EL GOBIERNO SOBRE EL PAPA FRANCISCO

Esta tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni, realizó su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada y se refirió a los dichos del líder católico. Afirmó respetar y escuchar al Papa Francisco, aunque remarcó diferencias.

“Con algunas de las frases no estamos de acuerdo y está muy bien que así sea. El papa es un líder espiritual y nosotros gobernamos la Argentina, una Argentina con problemas en absolutamente todos lados. El Estado, hay que ver cuál es la definición de un Estado”, lanzó.

Respecto al Estado y a la justicia social, aseguró que “eso no es así, lo ha dicho el Presidente en más de una oportunidad entendiendo que la justicia social, en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente a criterio del funcionario de turno, ha logrado en Argentina y entiendo que en el resto del mundo en donde se utilizó el Estado como se utilizó en Argentina, a lo que hoy estamos viviendo, que es un 50% de pobres”.

“A muchos millones de argentinos el bendito Estado presente evidentemente les ha quitado todo y no les ha dado absolutamente nada”, agregó. “El Presidente entiende que pueden ser frases muy lindas al oído pero que no han hecho otra cosa. Y está a la vista, veintipico de años hablando de Justicia Social, la verdad es que la gente no quiere eso, lo demostró en las urnas. Parte de su campaña del Presidente fue contarle a la gente cómo iba a ser para achicar el Estado y dejar de gastar dinero”, expresó Adorni.

Por último, el vocero presidencial recalcó que “el Estado tiene que garantizar el acceso a la Justicia, que la ley sea igual para todos, tiene que garantizar seguridad jurídica y algunas otras cuestiones que el Estado, al menos el que conocemos en Argentina, no lo ha hecho”.