Desde el Poder Ejecutivo, se avanzó en las último más semanas con una serie de acuerdos para cancelar la deuda salarial en cuotas con sectores de ATE, cómo administración central, auxiliares, familia, así como también con Economía y organismos de control en Chubut. Desde el gabinete, aseguran tener acuerdos además con los viales, pesca, Canal 7 y con obras y servicios públicos, y destacan que los docentes de rangos más bajos están al día, pero aún resta cerrar la negociación con dos sectores clave, porque se trata de rangos únicos con una mesa salarial importante, como es el caso del personal de salud y de la policía.

En el caso de Salud, alcanza a unos 7 mil trabajadores con una masa de $ 800 millones mensuales, a los que se debe un mes y además la cláusula gatillo de 2019. Allí existen medidas de fuerza del gremio Sisap, luego de la fallida reunión del jueves pasado, donde la oferta fue cancelar a los rangos 1 y 2, es decir, un 30 % de los empleados. Esto no fue aceptado y se pasó a un cuarto intermedio para este lunes a las 14, cuando se espera que esté presente el ministro de Gobierno, José Grazzini, y nuevamente el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, quien viene jugando un rol importante en la negociación.

Se cree que el gobierno haría una oferta en cuotas, similar a lo que viene cerrando con el resto de los sectores, ya que está limitado por el acuerdo con el gremio Apoc, que "marcó la cancha" para lo que se hable a futuro con todo el resto de la administración pública. En el caso de salud, es un sector sensible, que tiene el rol más importante para combatir la pandemia, y está latente la amenaza de un grupo de médicos que podría extenderse a medidas de fuerza en lugares vinculados no sólo a hospitales, sino también a vacunatorios.

Respecto a policía, mañana martes se retomará la negociación con el Consejo de Bienestar, para hablar del mes de atraso, la recomposición del ítem antigüedad y también el reclamo de aumento, según explicaron los voceros de los policías. También se trata de un rango único de más de 6 mil agentes, con una masa salarial de casi $ 400 millones, que está en una situación similar a la de Salud. En este caso, está prevista la presencia del ministro de Seguridad, Federico Massoni, el Ministro de Gobierno, José Grazzini, y la plana mayor de la fuerza.

SALUD

En contacto con ADNSUR, Guillermo Quiroga (Secretario General de ATE) lamentó que “en la reunión del viernes pasado en la Secretaría de Trabajo, no estaban los funcionarios ni las máximas autoridades de Salud. Así es muy difícil discutir porque no se pudo avanzar más allá que el Secretario de Trabajo trasladó la propuesta del Gobierno a los gremios en función de la deuda salarial. Hay una propuesta que contemplaba el pago del rango 1 y 2 dentro de 30 días (a partir de junio). Eso podría ser positivo si uno podría ver a los 2000 trabajadores que estarían al día a partir del mes que viene. Hay 5000 trabajadores a los que la propuesta del Gobierno incluía 7 cuotas y –desde ese punto de vista- no podíamos aceptarla”.

“Los rangos 1 y 2 de Salud incluyen a 1900 trabajadores que son el 30% aproximados de un universo total de 7000 trabajadores. Sería aceptable porque estarían al día en el transcurso de 15 o 30 días luego de haber cobrado el sueldo de mayo”, aseguró.

“Hay otros reclamos en el sector como la ‘promoción trienal’ y las deudas por la aplicación tardía de la cláusula gatillo. Según el Gobierno, la promoción trienal se podría pagar a mitad de año luego del aguinaldo”, agregó.

“Una postura intermedia sería aceptar -parcialmente- la propuesta del Gobierno y seguir en cuarto intermedio para las otras cuestiones. Se va a discutir internamente en el gremio y veremos que propone el Gobierno este lunes", explicó el dirigente de ATE.

POLICÍA

Por otro lado, ADNSUR diálogo también con Claudio López, integrante del Consejo del Bienestar Policial, quien adelantó que “mañana se retoman las negociaciones con el Gobierno para abordar los retroactivos que nos deben de la compensación, el aumento salarial y entre un 2% y 5% de antigüedad. Desde el 2019, no tenemos ningún incremento salarial ni alivio para la canasta básica del policía”.

“Estamos con 1 mes de atraso salarial pero nosotros necesitamos una recomposición monetaria al básico que es de $18.800 que viene del 2019 y nuestro sueldo no significa nada a esta altura del 2021. Hoy estamos lejos de estar bien y encima el policía se tiene que comprar toda la indumentaria, tiene que alquilar y con el dinero que le queda tiene que alimentar a la familia”, lamentó.

“A lo largo de estos últimos 2 años, el sueldo de la Policía quedó muy relegado y atrasado. Las reuniones anteriores las forzamos para que nos atiendan pero no pudimos acordar nada. Queremos salir de la Jefatura y anunciarles a nuestros compañeros que logramos una recomposición. La familia policial está muy lejos de estar bien”, reprochó López.

“Los ánimos no están buenos porque el policía no puede darle soluciones a ellos ni a sus familias. El mes pasado, el Banco descontó 2 cuotas. Por más que se pongan caras de sonrisas, no debe haber un policía que esté contento con la situación en la que se encuentra. No están en una situación buena ni acá ni en ningún otro lugar de la provincia. Los policía no están bien uniformados porque ni siquiera la Institución proveee la vestimenta para el servicio. Es un error de la Institución que ya lleva varios años”, afirmó finalmente Claudio López del Consejo del Bienestar Policial.