Agredieron al vicegobernador Sastre y a sus hijos: "Exigí a la policía y a la justicia que tomen cartas en el asunto"

Este lunes por la tarde, un grupo de manifestantes antimineros se hizo presente afuera de la casa de la familia del vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, ubicado frente al Boulevard Brown en Puerto Madryn.

Según pudo saber ADNSUR, un grupo de personas llegó hasta el edificio para expresar su reclamo por el rechazo al proyecto de la Iniciativa Popular. En el lugar tuvo que intervenir la policía, ya que según contó el propio Sastre, insultaron a sus hijos y a su hermana Gustavo, actual intendente de la localidad portuaria.

"Uno trata de no perder la calma, pero esta nueva metodología de reclamo que han adoptado algunos sectores, sin importar la consecuencias. Lo triste de todo esto es que agreden, insultan y luego se convierten en víctimas cuando la policía los quiere identificar", manifestó Sastre al confirmar el episodio.

Asimismo, relató que ayer lunes "manifestantes llamados antimineros bajaron en mi propiedad y arrojaron escupitajo a la camioneta cuando salía, insultando, y luego a la tarde se hicieron presentes en la vivienda familiar donde viven mis hijos, insultándolos cuantas veces entraban y salían del edificio. No por ser los hijos de tienen que vivir este tipo de atropellos", indicó.

El vicegobernador calificó a los manifestantes de "intolerantes". Y contó que "cuando con Gustavo salimos con la camioneta, la rodearon y la agreden a golpes. Si uno no piensa como ellos, te agreden te cortan la ruta te insultan. Es una lastima la forma de manifestarse de esta gente, con tanta violencia, agredieron a mi familia, a mis vecinos".

Además, Sastre explicó que después de las agresiones de los manifestantes, en el barrio hay muchos vecinos molestos que van hacer presentaciones en la justicia, "la situación es insostenible, intentan la agresión física, golpean vehículos, yo no le tengo miedo a nada, hablé con el fiscal anoche, y se tendrán que hacer cargo, a mi no me van a amedrentar, hay limites cuando se meten con los hijos, le exigí a la justicia y a la policía que tomen cartas en el asunto".

Con enfado, afirmó que "quieren confundir a la gente, acá no se aprobó la minería, se rechazó la iniciativa popular que pretendía impedir actividades como el petróleo o el pórfido, la estrategia es confundir, ellos agreden pero si va la policía a identificarlos son víctimas. A mí no me van a amedrentar, pero cuando se meten con mis hijos tiene un limite", dijo a FM Cadena Tiempo.