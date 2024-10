Luego de modificar el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) por el Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, el Gobierno analiza demoler el edificio que lleva dos imágenes de Eva Perón desde el año 2011.

Así lo señaló un funcionario libertario en diálogo con la prensa. Se trata del lugar donde funcionaba el exministerio de Desarrollo Social. Cabe mencionar que está ubicado sobre Avenida 9 de Julio en plena Ciudad de Buenos Aires.

“No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia”, explicó el funcionario.

Un informe reveló la caída de recursos para provincias tras aprobación del Presupuesto 2025: perderán US$ 5.000 millones

En tanto, sostuvo que “lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades”. Asimismo, remarcó que “no es que queremos invisibilizar al peronismo”. “Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR