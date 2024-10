Nación busca que las universidades públicas le cobren aranceles a extranjeros "no residentes"

El Gobierno implementará un sistema de arancelamiento para los estudiantes extranjeros que deseen concurrir a las universidades públicas del país.

En las próximas horas se oficializará la medida que quedó confirmada por los referentes de La Libertad Avanza. Todo esto nace luego de la masiva marcha en defensa de la educación pública que contó con el apoyo de estudiantes, docentes, sindicalistas, agrupaciones sociales y referentes políticos.

El Poder Ejecutivo había propuesto inicialmente la posibilidad de avanzar en el cobro para los estudiantes extranjeros en la Ley de Bases, aunque esta opción fue excluida durante las negociaciones en el Congreso.

Nación oficializó el pago de un nuevo bono para jubilados de $70.000 en octubre

El texto de la Ley Bases establece que la educación superior es gratuita para los argentinos residentes. De esta forma, permite a las áreas de gobierno la posibilidad de arancelar dicha educación para los extranjeros.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó la decisión del Gobierno y brindó algunas declaraciones sobre la normativa. “Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo", resaltó.

Y continuó: "por algo vienen para acá, en sus países no deben ser tan accesibles, entonces lo razonable es que paguen”, planteó en comunicación con Todo Noticias.