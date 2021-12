El buque Hamburg desató una fuerte polémica luego que de ingresará al puerto de Buenos Aires tras un error geográfico. Es que se autorizó su ingreso por parte de inspectores de Sanidad - en el marco del protocolo - pensando que su origen: Cabo Verde quedaba en Asía y no en África, donde se detectó la nueva variante del Covid19 que preocupa al mundo entero.

Puerto Madryn era uno de los destinos del buque, sin embargo hubo pedidos desde el municipio chubutense para que el barco quede en rada y no amarre en el puerto de la ciudad. Sin embargo, finalmente pasó de largo.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre confirmó que “el buque en cuestión pasó de largo y no ingresó al golfo. Siguió su destino que es el puerto de Ushuaia”. Y reconoció que si hubiese llegado, no se le habría permitido que los pasajeros descendieran. "No nos interesa poner en riesgo a ningún vecino de la ciudad", afirmó tras señalar Madryn cuenta sólo con 3 o 4 casos activos.

“Estamos en vísperas de presentar la temporada de verano y esto –además del riesgo sanitario- podría haber arruinado el comienzo de la temporada que estamos esperando hace mucho tiempo”, reconoció.

Y agregó que “todos nos debemos ayudar con las medidas para que la temporada perdure en el tiempo (que no termine muy rápido) para que no tengamos que volver a la problemática que hoy tiene Europa. Va a depender muchísimo de nosotros”.

El intendente indicó que en el buque se habían confirmado casos positivos y entendiendo eso, reconoció que "no podemos poner en riesgo a una ciudad con una cepa nueva que puede ser Ómicron", y además, arriesgar la economía que "pusimos de pie en conjunto con el sector privado para posicionar a Puerto Madryn como uno de los 5 destinos más elegidos del país".

“Tendremos la posibilidad que el buque vuelva a la ciudad y que los pasajeros puedan hacer el recorrido en un futuro. Hoy, nos toca esta situación y merece que la acatemos con la mayor responsabilidad y es lo que voy a seguir haciendo”, afirmó en diálogo con Cadena Tiempo.

VERANO 2022: LAS RESERVAS DE OCUPACIÓN LLEGAN AL 85 %

Sastre manifestó que las expectativas son más que positivas para lo que será la temporada de verano. “Tenemos niveles de ocupación inusuales con reservas del 85% aproximadamente. Con el comienzo de la temporada, habrá niveles del 100%. Se ha logrado algo muy bueno para la ciudad con un cambio de paradigma y se cuenta –prácticamente- con todo el turismo nacional. Antes era una mezcla con el turismo extranjero”, repasó.

“La economía de la ciudad tuvo un fuerte impulso con el sector turístico y el ámbito privado. Vamos a seguir por ese camino y vamos a cuidar todos los detalles. Lo que podamos evitar, lo vamos a hacer porque es nuestra tarea”, concluyó.