La parálisis que hay en la Legislatura de Chubut ante la suspensión de las últimas dos sesiones por la retención de servicios decretada por el gremio APEL en reclamo de recategorizaciones y reubicaciones de personal provocó un enfrentamiento entre la actual composición del cuerpo con los futuros diputados provinciales e incluso el nuevo presidente de la Cámara, el vicegobernador electo, Gustavo Menna.

Mientras el compañero de fórmula del gobernador electo, Ignacio Torres, expresó que “no vamos a aceptar condicionamiento para tomar decisiones bajo presión” indicando que “no es posible, no lo vamos a aceptar”, explicando que “la Legislatura tiene por Constitución garantizada su funcionamiento”, varios fueron los legisladores electos del que será el oficialismo a partir del 10 de diciembre que recurrieron a sus redes sociales para criticar no sólo al gremio legislativo que conduce Ángel Sierra, sino también a actuales diputados provinciales.

El malestar de las próximas autoridades de la Legislatura de Chubut se hizo notar en las primeras horas de este lunes luego que el vicegobernador electo expresara en una entrevista a FM del Lago de Esquel que “no podemos naturalizar que no se pueda sesionar, los ingresos de personal deben ser por concurso y si hay que cubrir vacantes es potestad del empleador, lo mismo para las recategorizaciones” advirtió.

A los pocos minutos en la red social X, ex Twitter, varios fueron los diputados provinciales electos que se manifestaron cuestionando lo que está pasando en el Poder Legislativo de Chubut hablando de ingresos “a dedo” y “por la ventana” de amigos y familiares de actuales diputados.

Jacqueline Caminoa, quien encabezó la lista de diputados provinciales de Juntos por el Cambio escribió: “No es posible que un poder del Estado como la Legislatura Provincial, pueda ser extorsionado por reclamos gremiales que no le permitan funcionar. En el Estado, cada cargo debe ser concursado y no "a dedo". Éstas prácticas deben terminar”.

En tanto que Sandra Willatowski, sostuvo en la misma red social: “La actual Legislatura de la Provincia de Chubut sólo no sesiona como corresponde, sino que aparentemente varios de los diputados actuales, prontos a terminar su mandato, intentan aprobar incorporaciones de personal por la ventana. Muchos de ellos son familiares y amigos del actual cuerpo legislativo. Espero solo quede en el intento y desistan de cometer estos atropellos que perjudican a toda la ciudadanía”.

Y otra futura legisladora que también se expresó fue Sonia Cavagnini, quien sostuvo: “suscribo las declaraciones de @gustamenna vice presidente electo de la provincia del #Chubut en @wwwlu17com sobre designaciones a planta permanente entre gallos y medianoche en la legislatura. Siempre vamos a defender la transparencia en los procedimientos”, escribió la diputada electa tras otra entrevista que el vicegobernador electo brindó en la mañana de este lunes a LU17 de Puerto Madryn.

En tanto que la actual diputada provincial y reelecta en el cargo, Andrea Aguilera fue más contundente aún contra el gremialista Ángel Sierra al indicar. “No es posible que un Poder del Estado se encuentre condicionado de su funcionamiento por una decisión gremial y mucho menos paralice sus actividades sin ninguna explicación más que esa”.

Agregó que “hemos intentado participar de la Comisión Paritaria Permanente, a la que me presenté personalmente para presenciar la reunión. En una falta grave, se me impidió participar y en medio de agravios violentos me cerraron la puerta en la cara”.

Y más adelante sostuvo que “los Diputados podemos participar de cualquier comisión y acceder a toda la información de la Legislatura, puesto somos las autoridades de la Casa. Sin embargo, prácticas antidemocráticas llevan a que un sindicalista y sus amigos controlen un Poder del Estado”.

Por lo que afirmó: “Se creen dueños de Legislatura, promoviendo ascensos e ingresos a planta permanente sin concursos y solo favoreciendo a sus amigos. Son muchos los empleados que manifiestan su disconformidad ante tan abuso de poder y actuación ilegal”.

“Pedimos, invocando la ley de acceso a la información pública, el acta paritaria de la reunión y demás datos que hagan a este acuerdo, a priori, espurio que se pretende concretar. Hay que respetar la ley y ningún sindicalista ventajero podrá ir en contra del orden constitucional”.