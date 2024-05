Este miércoles, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al paro general convocado por la CGT para este jueves 9 de mayo. De esta manera aseguró que le descontarán el día a los empleados estatales que participen en la movilización.

“Se les descontará a los estatales que paren; quien no cumple con su actividad, no cobra”, indicó. Además, recordó que “siempre me referí a descontarles a aquellos que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no por imposibilidad”.

“Todos vamos a tener alguna dificultad. Casi 6.593.000 personas van a tener inconvenientes, gran parte en llegar a su lugar de trabajo. Lo lamentamos enormemente y mucho peor aún por aquellos que quieren ir y no puedan”, señaló Adorni.

El Gobierno Nacional reducirá aranceles a la importación de heladeras, lavarropas y neumáticos

En esta línea, explicó que “4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que, la decisión de la CGT afecta a esa cantidad de personas aproximadamente”.

Asimismo, insistió y manifestó que el paro general “no tiene razón aparente”, además, indicó que todavía se encuentra disponible la línea 134 por casos de extorsión en el marco de la marcha.

Milei habla de cinco perros pero los especialistas de Estados Unidos aseguran que Conan está muerto

Por otra parte, el vocero presidencial recordó que aquellas “organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la situación del día de mañana ocasione”.

En cuanto a la medida tomada por gremios, Adorni reveló que “nuestro gobierno tuvo dos paros generales de la CGT, dos paros de colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En cuatro años de gobierno del doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema de ‘El Estado te cuida’ tuvo cero paros. Desde 1983 el 64% de las 44 medidas de fuerza de la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea dos de cada tres medidas, y dado el estado de las cosas estos gobiernos, los peronistas, no han brillado por su eficiencia”.

Adorni le respondió al sindicalista que amenazó con escrachar senadores: "No vamos a ceder ante la extorsión"

De esta manera, menciono que quienes se sumen a la movilización y la marcha, son “los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre y los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores”. “A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración informa que solo van a ganarse el desprecio de los que necesitan ir a trabajar”, concluyó.