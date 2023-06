Denuncia de acoso sexual a jefe policial de Comodoro: "De probarse la acusación correspondería desvincularlo"

“El protocolo se aplica para todos los policías, sin importar la jerarquía del involucrado y la medida consiste en la separación preventiva del cargo y pase disponibilidad por el término de 60 días –indicó el funcionario provincial-, para que la justicia y paralelamente la división Asuntos Internos tengan la facultad de hacer la investigación correspondiente, con la preservación de la denunciante en todos los casos”.

Castro expresó además que las capacitaciones en materia de género se realizan de forma constante: “Permanentemente se trabaja en la capacitación, desde la creación del área de Género, incluso hoy tenemos una Dirección en la Policía de la provincia que participa de la plana mayor, pero además el Ministerio de Seguridad tiene una Subsecretaría que trabaja junto a la comisaría de la mujer y la policía comunitaria" detalló en diálogo con Actualidad 2.0-.

En la última semana se estuvo capacitando en ‘ley Micaela’ en todo el valle y lo trasladamos al resto de la provincia, además de la currícula tanto en escuelas de cadetes como centros de instrucción. El tema de género está incorporado en todos y cada uno de ellos”.

En cuanto a la situación de la agente de policía que denunció las situaciones de acoso sexual por parte del segundo jefe de la Unidad Regional, Castro precisó que se encuentra en uso de licencia especial, que se prevé para este tipo de situaciones, mientras que posteriormente podrá seguir desempeñándose en la misma área, salvo que ella pida voluntariamente el traslado a otro destino.

Para el funcionario provincial, lo ocurrido está dentro de lo que se da en otras instituciones: “Estos hechos se dan como en todos los ámbitos, todos venimos de la misma sociedad y sin dudas tenemos incidentes al igual que en otras instituciones. La policía no está exenta –advirtió-. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un protocolo acordado con la justicia, de cómo se actúa al respecto, porque nuestra gente es portadora de armas y ante estas situaciones se prevé el retiro del arma y chaleco antibalas, que son medidas de prevención”.

Además, describió, se establece la prohibición de acercamiento. “Son ámbitos de trabajo muy especiales es tenemos una mecánica muy aceitada, sin importar quién es el presunto acusado, preservando a la víctima en todo momento”, aseguró.

CUÁNO SE CONOCERÁ EL RESULTADO DEL SUMARIO

En relación al mismo tema, Castro precisó que en este caso puntual el sumario administrativo aguardará su conclusión hasta que se conozca el resultado de la denuncia penal iniciada por la víctima.

“Los plazos van de la mano de la causa judicial, porque hemos tenido varios casos donde ha habido una denuncia y luego no se pueden probar los hechos denunciados y la fiscalía decide la desestimación o el archivo de la causa”, detalló.

“Estamos sujetos, ante un caso tan delicado, a la resolución judicial. En este caso puntual vamos a esperar, aunque hay otros donde se determina una responsabilidad administrativa probada y se puede resolver, independientemente de la instancia judicial. Este es un caso demasiado delicado, por lo que vamos a esperar la resolución judicial”, insistió.

Aunque evitó confirmar cuál sería la resolución contra el jefe policial en caso de probarse la acusación, señaló que ha habido circunstancias en las que luego de una condena en la sede penal por este tipo de hechos, “obviamente corresponde la desvinculación”, como ocurrió recientemente con un policía acusado por abuso sexual y violencia de género.

SITUACION DE MIRANTES: “A MI CRITERIO PUEDE SER CANDIDATA”

Castro también opinó, a título personal, sobre la situación que involucra a la comisario Laura Mirantes, cuya candidatura a la vicegobernación de Chubut, junto a César Treffinger por el PLICH, debe ser resuelta esta semana por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia:

“Ella está en uso de licencia por razones personales, sin goce de haberes y por lo tanto no está afectando el servicio y no tiene ninguna vinculación actual con la institución policial –aseveró el ministro-. Luego, si hay alguien que cuestione su postulación, no será el gobierno ni la policía quien lo va a decidir. En mi criterio personal, la Constitución Provincial dice que cualquier ciudadano puede ser electo y a partir de ahí, es un precepto constitucional al que nada ni nadie podría impedirle”.

Si bien reconoció que hay algunas restricciones en la ley orgánica de la policía, “no son del todo claras, pero esto lo terminará interpretando el Superior Tribunal de Justicia”.