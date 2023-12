Fue intendente por 24 años y se negaba a hacer el traspaso de mando: tenía un jacuzzi en su despacho

Ramón Zalazar fue intendente de Anisacate, en Córdoba, durante 24 años y el pasado 10 de diciembre dejó su cargo en manos de Natalia Contini (Juntos Podemos Anisacat), quien se impuso en las últimas elecciones y encontró lo peor: un municipio quebrado y un hecho insólito en el despacho.

"Ya antes veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, remarcó Contini en su presentación.

Precisamente, la gestión de Zalazar quedó envuelta en un escándalo tras descubrir una casona que se utilizaba como oficinas municipales y cuyo alquiler superaba el millón de pesos mensuales.

A estas denuncias se sumó otro polémico episodio, ya que en las últimas horas trascendió un video en el que se muestra un baño privado con un jacuzzi en el interior de la oficina de Zalazar.

“Pegado a su despacho: un jacuzzi. Con todas las comodidades, con sanitarios. En definitiva, un jacuzzi para este hombre que estuvo más de 25 años olvidándose del pueblo”, informó el comunicador de Radio Vibra.

LA RESPUESTA DEL EXINTENDENTE

Tras el escándalo, Zalazar explicó que alquilaron la casa hace un año para que funcione como Municipalidad. “Es una casa grande, cuando llegamos nos pareció espectacular y en diciembre de 2022 nos mudamos. Es una casa con muchas comodidades. Mi escritorio estaba en la habitación principal, muchas de este estilo tienen jacuzzi y baño privado”, dijo el exintendete en diálogo con elDoce.tv.

A pesar de la situación, Zalazar subrayó que nunca fue la intención usar ese jacuzzi y que “se usaba para poner algunas cosas de depósito hasta el momento en que tuvimos que entregar todo”.