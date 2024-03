CHUBUT Torres: "No me voy a dejar apretar nunca cuando me quieran poner un pie encima" Pasadas las 20 horas y ante la presencia de 25 de los 27 diputados en sesión extraordinaria, este lunes el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dijo que "es la primera vez que un gobernador hace uso de la banca del pueblo en momentos críticos".