El poder entre bambalinas

Othar se "agarra el sombrero" a la espera del despegue y un ex ministro "hot" que va por el regreso a la pistas Massoni siempre se las arregla para que hablen de él, pero a Mariví no le gustó su foto ‘hot’. Othar se agarra el sombrero (o la cabeza), por un reclamo de constructora. Los concejales oficialistas no responden. El Congreso del PJ se prepara para abril, con una renovación a medias. Javier el sensible. Y otras perlitas del Poder Entre Bambalinas.