Confirmado: Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

La titular del PRO, Patricia Bullrich, integrará el Gabinete del flamante Gobierno nacional del presidente Javier Milei.

La excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, será la ministra de seguridad del líder libertario.

De esta forma, Bullrich volverá a ocupar el puesto que ocupó durante todo el Gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019.

La líder del PRO, que fue rival de Milei en las elecciones generales e hizo un acuerdo para el balotaje; ya se había referido a la posibilidad de ocupar el cargo.

El presidente electo Javier Milei anuncia privatizaciones y definiciones de su gabinete

En diálogo con TN esta semana, Bullrich había apuntado: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”. No obstante, en esa misma nota se mostró en contra de fusionar Seguridad y Defensa.

“Formalmente nadie me propuso nada cara a cara”, apuntó la excandidata de JPC. “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”, comentó en aquella oportunidad.