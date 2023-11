El presidente electo, Javier Milei, aseguró que su intención es “ser el primer eslabón de una reconstrucción de la Argentina”, sostuvo que aspira a formar un Gobierno que “marque un punto de inflexión en la historia", y dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, "debe hacerse cargo de todo lo que hizo en este tiempo" y "cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre".

Además, el presidente electo reveló nuevos detalles respecto a la composición del Gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre y contó que el abogado Mariano Cúneo Libarona asumirá al frente del Ministerio de Justicia. Además Carolina Píparo, quien fue su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, será la titular del ANSES.

También anunció la privatización de YPF, Telam, Canal 7 y Radio Nacional.

En la previa al balotaje, desde La Libertad Avanza habían anticipado algunas definiciones: Victoria Villarruel no solo se desempeñaría como vicepresidenta sino como titular de la cartera de Seguridad y Defensa mientras que Guillermo Ferraro estaría al frente de Infraestructura y Guillermo Francos de Interior.

Su potencial equipo de colaboradores estará compuesto además por Sandra Petovello, ministra de Capital Humano; Diana Mondino, en Cancillería; y Gustavo Morón que desempeñará el cargo de ministro de Trabajo.

Nicolás Posse será en encargado de la supervisión de la gestión en control de la botonera desde sus despachos de la Jefatura de Gabinete.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Rivadavia, luego de su triunfo en el balotaje de ayer, en el que se dirimió la Presidencia entre el diputado y economista de La Libertad Avanza, y el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Mi intención es ser el primer eslabón de la reconstrucción argentina. Después veremos si tengo que gobernar cuatro u ocho años. Quiero que mi gobierno marque un punto de inflexión en la historia argentina”, señaló Milei.

En declaraciones a radio Mitre, el líder de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que su gabinete estará compuesto por ocho ministerios y dijo que los funcionarios que serán asignados "ya están todos trabajando" en las futuras carteras.

En tanto, el futuro presidente señaló que se encuentra trabajando con la diputada electa Diana Mondino en la agenda internacional, tras anunciar que su primer viaje internacional será a Estados Unidos y luego a Israel.

Respecto al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, excandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Milei evaluó que "podría desempeñar un rol importante" en el armado político del oficialismo en la Cámara baja.

Al ser consultado sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia, Milei dijo que "mi intención es consultarlo con el ministro (de Justicia), que es Mariano Cúneo Libarona, y la Corte para que sea algo consensuado".

Asimismo, el mandatario electo elogió al extitular del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, a quien definió como "una persona que admiro y le tengo afecto", aunque no confirmó qué cargo ocupará.

También destacó la figura del exministro de Finanzas macrista Luis Caputo, sobre quien dijo: "Es una persona que trabaja excelentemente bien. Tengo un respeto por el como persona y ser humano".

En ese marco, sostuvo que lo tendría en su equipo, al igual que el diputado del PRO Luciano Laspina.

Por otra parte, Milei precisó que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, está analizando los nombres de los dirigentes que podrían ocupar el Ministerio de Seguridad, así como el de Defensa.

Además, tras confirmar que Sandra Petovello se hará cargo de la cartera de Capital Humano, Milei precisó que Santiago Caputo tendrá bajo su órbita "temas estratégicos y está al mismo nivel de mi hermana", Karina Milei.

Entre los dirigentes de otras fuerzas que lo podrían acompañar, Milei no descartó al exministro del Interior del kirchnerismo y excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, con quien dijo "tenemos un diálogo importante".

Asimismo, y al ser consultado sobre el rol de Cristian Ritondo, no descartó la posibilidad de que sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados, al sostener que "con Cristian tengo una excelente relación y podemos trabajar en perfecta armonía".

Por otro lado, el mandatario electo puso el acento en la necesidad de "resolver el problema de las Leliqs" para luego "liberar" el dólar, y sostuvo que "los precios los va a determinar el mercado".

"No se puede resolver el problema del cepo si no se resuelve el problema de las Leliqs", afirmó Milei en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, en las que, además, ratificó que, "en paralelo", la gestión de La Libertad Avanza avanzará "con el ajuste fiscal" que -indicó- "no lo pagarán los argentinos de bien sino los políticos".

En tanto, al referirse a su contrincante en el balotaje y actual ministro de Economía, Sergio Massa, Milei aseguró que "debe cumplir con sus funciones y su mandato, que termina el 10 de diciembre" próximo.

Además, afirmó que "debe hacerse cargo de todo lo que hizo este tiempo".