En Chubut, hay poco más de 19 mil jubilados y pensionados provinciales. De ese total, un 8 % cobra haberes de bolsillo superiores a los $ 800 mil por mes, y un grupo exclusivo del 4,5 % -unos 885 pasivos- supera el millón de pesos. Dentro de ese grupo, hay 58 personas con haberes jubilatorios que van de 2 millones hasta los 2,7 millones de pesos por mes.

No hablamos de las conocidas “jubilaciones de privilegio”, si no de haberes cuyo monto final es producto de sectores estatales con sueldos altos -muchos de ellos de cargos de alta jerarquía y otros que no- que luego de cumplir los años de aportes se acogen a la pasividad gozando de la movilidad del 82 % de su cargo testigo.

El dato a analizar, más allá de cada jubilación a título individual -seguramente merecida y absolutamente legal producto de años de trabajo- es que el Instituto de Seguridad Social y Seguros administra una Caja Previsional absolutamente deficitaria, cuyo agujero debe ser cubierto todos los meses desde el Ministerio de Economía.

Ese déficit va en aumento desde 2017, producto del crecimiento de la masa salarial del sector pasivo por sobre lo que aporta el universo de los activos, que no alcanza a cubrir el total de haberes jubilatorios.

Esa diferencia -con sectores donde es más evidente, como los policías, los docentes y los bancarios- debe cubrirse con ingresos de rentas generales. Hoy ese monto asciende a 1.500 millones mensuales que, proyectado al déficit anual, supera los 15 mil millones de pesos. De este dinero que se viene pagando en los últimos años, se vale el gobierno para anunciar que ya canceló la deuda histórica con el ISSyS a valores absolutos, y que resta en todo caso el acuerdo final con los intereses.

Dicho esto, es momento de analizar cuáles son los sectores del estado que aportan la masa de jubilados con los ingresos más altos, y de qué porcentaje hablamos en cada caso.

Por sector

Como ya dijimos, de acuerdo al relevamiento de ADNSUR con datos oficiales, el último mes hubo 1.548 jubilaciones provinciales, abonadas desde el ISSYS en Chubut, que superan los $ 800 mil pesos.

De ese número, los dos sectores que por lejos aportan más jubilaciones son los judiciales y los bancarios, que entre ambos suman el 50 % de los haberes jubilatorios superiores a $ 800 mil: son 477 jubilados del Poder Judicial y 281 del Banco del Chubut.

En el universo de más de 800 mil pesos, los cuatro sectores que les siguen en un número similar son los de Policía (149), Legislatura (126), Servicios Públicos (112) y jubilados del mismo ISSyS (97).

Siguiendo con los sectores que aportan más jubilaciones importantes, hay que mencionar 50 casos en Salud, 43 de autoridades superiores, 41 del Tribunal de Cuentas, 32 docentes, 30 de Vialidad Provincial y 25 de la Administración Central.

En este grupo de jubilaciones altas, también hay pasivos de distintos municipios: se cuentan 20 de la Municipalidad de Comodoro, 10 de Trelew, 6 de Puerto Madryn, dos casos de Rada Tilly, uno de Esquel y uno de Rawson.

Completando el total de este grupo de jubilaciones por encima de los 800 mil, figuran 11 de Contaduría General, 6 de Fiscalía de Estado, 5 de la Oficina Anticorrupción, 3 ex constituyentes, 3 de Asesoría General de Gobierno, 3 de Lotería, 2 de Economía; y finalmente, Canal 7 y la Universidad del Chubut tienen un solo caso.

Arriba del millón

Desagregando los datos exclusivos a los que accedió esta columna, hay que destacar que dentro de las 1.548 jubilaciones que superan los 800 mil pesos, más de la mitad, un total de 885, están por encima del millón de pesos mensuales, e incluso hay 58 casos que superan los 2 millones.

Al hablar de las jubilaciones más altas entre las más altas, nuevamente los dos sectores que encabezan este ránking son el Poder Judicial, con 352, y el Banco del Chubut, con 175. Esto significa que entre ambos organismos nuclean el 60 % de las jubilaciones provinciales superiores al millón de pesos.

Repasando en orden decreciente a los jubilados con estos montos, hay 98 casos de Legislatura, 72 de Policía, 65 del ISSyS, 34 de autoridades superiores, 21 de Servicios Públicos y 19 del Tribunal de Cuentas.

Hay sectores que aportan casos puntuales, como 13 docentes, 7 de Vialidad Provincial, 5 de administración central, 6 de municipio de Trelew, 4 de municipio de Comodoro, 3 de municipio de Puerto Madryn y 4 de la oficina anticorrupción. Completando el repaso, asesoría general de gobierno, Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía tienen dos casos, y con uno figuran la Universidad del Chubut y un ex constituyente.

Cerrando el análisis, quedan para el final aquellas jubilaciones que están por encima de los 2 millones de pesos por mes. En este grupo de 58 jubilados, la gran mayoría pertenecen al Poder Judicial. Estamos hablando de ex ministros del Superior Tribunal o quienes han ocupado la titularidad de los ministerios públicos, así como jueces y camaristas.

Se trata de 36 jubilados que llegan hasta los 2,7 millones en el caso más elevado. Es decir que la Justicia tiene más del 60 % de las jubilaciones más altas, superiores a 2 millones. En orden le siguen los bancarios (9), autoridades superiores (3), municipalidad de Trelew (3), Legislatura (2), Tribunal de Cuentas (2). Y finalmente, hay un jubilado de servicios públicos, del ISSyS y de la oficina anticorrupción.

Debate pendiente

Para cerrar el informe, resta decir que la provincia viene demorando el tratamiento de una ley que vuelva a discutir los requisitos previsionales, ante el riesgo de que el déficit haga imposible a futuro mantener la caja de jubilaciones en la órbita chubutense, con el riesgo de ser absorbida por la Nación.

La edad jubilatoria, el monto que se toma como haber inicial, el porcentaje de movilidad, los años de aporte: son todas variables que vienen desde otras épocas, y que hoy ya no cierran ante el crecimiento del universo del sector pasivo, en una población que tiene una expectativa de vida cada vez mayor.

Es un problema que está afectando a muchos países en el mundo, y que ya generó un fuerte debate hace poco tiempo atrás por ejemplo en Francia, para mencionar un caso.

Según datos oficiales que se publican en la página del Cofeprés, en Chubut hay 15.673 jubilados y 4.101 pensionados, con una jubilación promedio de $ 272.199 mensuales, sólo superada por los jubilados de Tierra del Fuego.

Mantener ese nivel le exige a Economía sacar de Rentas Generales más de $ 15 mil millones de pesos anuales. Para establecer una comparación, el nuevo edificio para la escuela 779 de Corcovado que el gobierno licitó a comienzos de este año, tuvo un presupuesto de 665 millones de pesos.

Si se aplica la inflación en estos meses, llevando el monto a $ 1.000 millones para un edificio escolar en números redondos, permite deducir que, si no se debiera cubrir el déficit jubilatorio, se podrían construir al menos 15 escuelas más por año.

Ocurre que el debate jubilatorio es un tema tabú, que ningún gobierno se animó a dar en serio, porque es incómodo y “pianta votos”, al menos en el sector estatal. El problema será heredado ahora por la gestión de Ignacio Torres, que deberá resolver cómo encara el déficit de una Caja de Jubilaciones en la que, llegado 2024, se pagarán a más de 1.000 jubilados haberes superiores a un millón de pesos.