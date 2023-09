Sandra Maldonado tiene 55 años, es docente de nivel nacional y licenciada en psicología; sin embargo, debido a problemas en la vista, tuvo que abandonar su trabajo.

El domingo pasado la vida le dio un duro golpe cuando su hijo, Juan Mathias de 34 años, estaba arreglando una moto en el living de la casa que compartían en el barrio Plan Federal en Km 8, explotó y le causó la muerte.

“Ese domingo arreglaba la moto porque íbamos a ir a comprar algunas cosas para la casa al supermercado; éramos muy unidos, con mi sueldo alcanzaba para los dos, pero él me ayudaba igual y ganaba su dinero para comprarse sus cosas”.

En diálogo con Diario Crónica, Sandra recordó que al momento de la tragedia hubo una primera explosión. “Yo caí; él vino enseguida para levantarme y sacarme afuera y luego se metió de nuevo para apagar el fuego . Mi hijo no pudo controlar el fuego y se refugió en el baño; ahí lo encontraron sin vida después, en la bañadera”.

Fuerza Aérea Argentina incorporará soldados voluntarios: cómo inscribirse

A horas de haberle dada cristiana sepultura a su hijo, la mujer reconoció “estoy en shock, devastada, sin fuerzas para nada; no solo perdí a mi hijo, que más que un hijo era un compañero y amigo. Él me salvó a mí empujándome hacia afuera. Me siento muy débil, y parece que aún lo veo llegando en su moto después de hacer entregas para Pedidos Ya"

" Él arreglaba motos y, como la casilla donde tenía su taller quedó destruida por el viento que tuvimos en agosto, usaba el living de la casa para realizar esas reparaciones”, agregó.

Tragedia en Comodoro: Un hombre de 34 años murió tras explotar una moto y desatar un incendio fatal

Sandra se quedó prácticamente sin nada, ya que el siniestro apenas dejó en pie la estructura de su casa, pero destrozó todos los sanitarios y las paredes de durlock. Por lo que solicita la ayuda de la comunidad para poder volver a vivir en su casa.

El sábado 16 algunas de sus amistades se reunirán para limpiar el lugar del siniestro. El celular de Sandra sufrió daños por lo que por momentos funciona bien: es el número 2975922880 (WhatsApp) o pueden comunicarse con su hermano al 2974269235 y también el WhatsApp de su otro hijo Hugo Víctor Vargas: +54 9 297 502-6632.

“Si las condiciones climáticas no son adversas, en 20 días se estaría habilitando la Ruta 3”

Serán más que bienvenidos una cama y frazadas, ropas y elementos como chapas, enduido, pintura, papel de lija, y lo que se pueda para ayudarla en este momento de tanto dolor.