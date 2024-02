El ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Andrés Meiszner, anticipó que "el gobernador Ignacio Torres nos ha instruido para que presentemos, la semana que viene, proyectos que son de vital importancia para la provincia en desde el punto de vista de la gestión porque el inicio de clases es el objetivo político más importante”.

“Hay un conjunto de leyes que el gobernador nos ha encomendado en la remisión a la Legislatura y, la semana que viene, el vicegobernador va a convocar a las sesiones para tratar de aprobar los proyectos”, indicó en el programa de TV Sin Hilo que se emite por Canal 12.

Educación: "La Paritaria se va a cerrar el viernes previo al inicio de clases”

En relación a las paritarias, el minisitro aseguró que "con los sectores de la administración pública es sentarse con los gremios y negociar el trimestre. A nosotros, nos daba la previsibilidad de enero, febrero y marzo de establecer ese 30% en 3 pagos del 10% por mes acumulativo y tener la certeza que nos teníamos que abocar al sistema educativo con la paritaria de educación porque sabíamos que los salarios habían quedado muy bajos”, reconoció.

Qué pasará con el pasivo ambiental de YPF en Chubut y quiénes podrían quedarse con las áreas en juego

“Por experiencia, la paritaria de Educación se va a cerrar el viernes previo al inicio de clases. En esa situación, estamos paritando porque hemos consensuado liquidar el 10% el mes de enero que –efectivamente- se liquidó", señaló.

Y añadió: "Tuvimos la fortuna que la Legislatura sancionó la Ley de Profesionalidad Docente que incorpora el 15% al salario básico a partir del salario correspondiente a febrero que se cobra los primeros días de marzo. El lunes 19, nos vamos a sentar –nuevamente- con los gremios para tratar de consensuar un porcentaje para incrementar el mes de febrero y no cerrar la paritaria”.

Las murgas y organizaciones ultiman detalles para el Carnaval 2024 en Comodoro

“Pretendemos que la paritaria siga abierta para seguir negociando en marzo con las clases iniciadas, los docentes trabajando y los chicos en las escuelas. Queremos seguir dialogando mes por mes porque el incremento de materia inflacionaria nos hace ver que el diálogo tiene que ser permanente y mensual con todos los sectores de administración pública”

“El nivel de acatamiento a los paros durante el 2023 no fue alto. Veo buena voluntad de diálogo de todos los gremios. Hemos hecho una paritaria en forma conjunta porque yo les explicaba que la ‘Unidad Escolar’ se compone de docentes y auxiliares porque todos juntos van a trabajar”, manifestó.

“Esa obligación del docente de capacitarse para que se incremente, en este caso, la masa salarial, se vio con buenos ojos por parte del sector educativo y también de los gremios”, valoró.

Empleados públicos: cómo será el nuevo tope de asignaciones familiares que implementará Chubut

Aportes para siete escuelas nuevas

En relación a los aportes de Provincia para las escuelas nuevas, Andrés Meiszner, dijo: “Gobernar es explicar. Cuando se sancionó la Ley de Pesca y se otorgaron permisos en el gobierno anterior -sin ningún tipo de contraprestación- lo que marcó el gobernador es que las empresas que fueron beneficiadas con ese tipo de permiso de pesca tienen la obligación moral de cumplir con la provincia".

Entre las empresas que fueron beneficiadas con ese tipo de permiso, nosotros necesitamos construir siete escuelas. Ese es el compromiso de las empresas con el gobernador una vez que se sancione la ley de ‘Responsabilidad Social Empresarial’ en ese ámbito”, aseguró.

Planta estatal de ingresos

“La retroactividad del decreto se enmarca en la Ley 1/74 de la administración centralizada que permite la revisión de ese tipo de ingresos a la administración pública en los últimos seis meses y –luego de ese lapso- el empleado público adquiere la estabilidad absoluta que marca la ley".

Se viene la Fiesta del Pescador en Caleta Córdova: música, gastronomía, paseo de artesanos y más

En este sentido, el ministro explicó que "en ese período de seis meses, nosotros contabilizamos casi 6.000 empleados y se pusieron a disposición de cada uno de los de los ministros y secretarios de cada jurisdicción con obviamente la posibilidad de insistir ante los ministerios de Salud, Seguridad y de Educación sobre los agentes que ellos creían que debían continuar”, explicó.

“Hoy llevamos contabilizados casi 3.300 bajas efectivas de ese tipo de contrataciones. Hay una segunda etapa que son aquellos agentes mensualizados que pasaron a una planta transitoria pero que no cumplían con los cinco años que marca la ley", manifestó.

Un joven de 26 años murió ahogado tras caer a un canal de riego en Sarmiento

Y agregó: "En otra instancia, se va a complementar con el censo en los primeros días del mes de marzo. Cada agente público va a poder autocensarse de manera virtual y la segunda es refrendar ese autocenso virtual de forma presencial ante la Dirección de Personal de cada uno de los Ministerios”.

“El agente provincial que no cumpla con la presencialidad que marca la ley seguramente reciba una sanción y en este caso lo que marca la ley es la ‘cesantía’ por abandono de trabajo”, alertó.

Quita de subsidios al transporte

Respecto a la quita de subsidios de Nación para el transporte público de pasajeros, el ministro indicó que "el subsidio del transporte que otorga Nación a cada una de las empresas a través de la provincia está en el presupuesto nacional 2023. Hemos hecho los reclamos correspondientes. Este jueves, vamos a presentar una ‘medida satisfactiva’ para intentar que Nación siga transfiriendo ese subsidio”, adelantó.

Dos ciudades de Chubut son las más calurosas del país durante este miércoles

“La intención del Gobierno es eventualmente no subsidiar a las empresas de transporte y subsidiar al usuario a través de la SUBE. Hay un montón de empresas en la provincia que no tienen la capacidad técnica de tener una SUBE. A un trabajador de Gastre que toma ‘El Ñandú’ para venir a Trelew es imposible. Hay un desconocimiento de la realidad del interior del país. Desde Buenos Aires, no se toma cabal conocimiento”, reprochó.

“Lo que tienen que entender el ciudadano es que la provincia va a tratar de absorber el mayor monto posible del subsidio y –eventualmente- trasladar el menor costo posible a la tarifa. Estamos trabajando con el ministro de Economía qué ecuación financiera podemos establecer. Es una medida que lo que es inentendible”, disparó.

Asesinaron a un hombre en Chubut en pleno asado entre amigos

Responsabilidad Social Empresaria

Respecto a la Responsabilidad Social Empresaria, el ministro dijo que "el proyecto pone ‘blanco sobre negro’ a las empresas porque hoy las empresas que quieren colaborar con el Estado no tienen un ‘paragüas’ legal para fundamentar y contabilizar su propio balance y la ayuda que le está dando a la provincia. Hay cuestiones bien marcadas porque habrá un esquema de promoción donde las empresas en este caso se registran aportan y tienen un tipo de beneficio que no son excepciones impositivas”, precisó.

“Hemos optado para que las empresas que aporten al bienestar del ciudadano con obras puedan tener promociones de créditos blandos a través de la entidades bancarias, la posibilidad de participar cuando la provincia expone a nivel nacional e internacional en los stands para promocionar sus productos. Es como un sello de calidad”, añadió.

Con una máscara y antorchas, un hombre atacó con kerosene a varios jóvenes: está detenido

“Las empresas tienen la posibilidad de demostrarle a la comunidad que son pasible de donaciones a la provincia –fundamentalmente- en materia de obra pública”, destacó.