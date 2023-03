“Me parece una barbaridad el planteo de traer a la Patagonia a los delincuentes presos por narcotráfico", dijo el ministro de Seguridad de Chubut, Miguel Castro. El funcionario respondió a la idea expresada por el ex jefe del Ejército, César Milani, de alojar a los narcos en las cárceles de la región patagónica, y sostuvo "es una barbaridad de los centralistas que no conocen el interior del país y no nos valoran tanto como deberían. La Patagonia no es un depósito ni somos un reservorio de nada”, subrayó.

Respecto al tráfico de drogas, dijo que "en Chubut, estamos combatiendo al narcotráfico con mucho profesionalismo de la Policía del Chubut. Casi todos los días, hay procedimientos por ‘narcomenudeo’ y también operativos importantes por la cantidad de droga incautada, 670 detenidos y millones de pesos secuestrados a lo largo del año pasado”, concluyó.

Fue en una rueda de prensa en la que participó ADNSUR en el comienzo del ciclo lectivo de los 44 nuevos agentes policiales, el ministro de Seguridad, a lo que expresó “los aspirantes a agentes comienzan a formarse en el cuidado de la gente e – incluso- a poner su vida en riesgo si hace falta. Se merecen una gran bienvenida como el acompañamiento del Gobierno y de la Fuerza”.

Sobre el equipamiento, afirmó que "hace algunas semanas, empezaron a ingresar las camionetas. Se van a entregar al menos 2 vehículos 0 km para cada dependencia de Puerto Madryn. A finales de abril, se va a recibir otra tanda de vehículos”, precisó.

“La inversión total alcanza $ 1200 millones a través del sistema del ‘leasing’ que -es la primera vez que se hace en Chubut- nos permite equipar a la Fuerza en una sola oportunidad. A la gestión que viene, le va a tocar una mejor Institución que la que me tocó recibir con mayor movilidad y equipamiento tecnológico”, valoró.

Alcaidía y servicio penitenciario

“La situación en la Alcaidía controló rápidamente. Fue una protesta en un Centro de Detención. El Gobernador tomó la decisión de crear el ‘Servicio Penitenciario Provincial’ a través de una ley que está en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Paralelamente, se avanza en la formación de los agentes penitenciarios en Rawson, Comodoro Rivadavia y Esquel quienes van a egresar a fin de año y nos van a permitir recuperar el personal operativo policial específico”, destacó.

Sobre la indumentaria para los policías dijo que "iniciamos la compra de borceguíes y campera para todo el personal policial. Estimamos que va a llegar los últimos días de abril. También, se van a confeccionar los uniformes en la ‘Sastrería Policial’ y se va a incorporar los equipos de comunicación para los efectivos policiales que resultan muy necesarios para sus funciones cotidianas”, anticipó.

Según Castro, en Chubut "estamos en un franco descenso de los delitos. Por ejemplo, Comodoro Rivadavia tiene un descenso mayor de la actividad delictiva. Lo mismo sucede en la Comarca Andina a pesar que pueden aparecer casos resonantes. Pero hay un franco descenso. Con la instrumentación práctica de todo el equipamiento, va a continuar ese proceso de descenso en mayor medida”, afirmó.