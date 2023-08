Bullrich tuvo problemas en su urna electrónica y casi vota a otro candidato

La precandidata presidencial Patricia Bullrich tuvo serios problemas para votar en la Capital Federal, e incluso el sistema electrónico le daba una boleta distinta a la que ella había elegido.

Al votar en una mesa de la Sociedad Rural, Bullrich contó: “Después de votar siete veces tuve que volver en una nueva máquina”.

“Tuve una experiencia negativa, porque la verdad que estuve como media hora”, dijo la precandidata.

La tuvieron que inaugurar nuevamente conmigo", dijo la dirigente que planeó que habría que probar un tiempo los sistemas electorales".

"Mi experiencia fue mala", añadió.

"Me pasaba una cosa muy rara. Votaba una lista y me terminaba sacando otra a la que yo no quería votar", dijo en medio de una maraña de periodistas.