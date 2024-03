“Creo que la política bien hecha, de forma honesta, es la que permite trabajar para el bien social -opinó tras su última sesión, en diálogo con Actualidad 2.0-. Para eso se necesita estar con la cabeza y el tiempo que hoy, por cuestiones personales y familiares, yo no puedo contar al 100 por ciento, por lo que necesito ser sincero con la responsabilidad y con el cargo que había asumido”.

En ese orden, reivindicó el trabajo realizó en los 3 meses transcurridos desde el inicio de su segundo período como concejal, al valorar que los debates abordados por la nueva composición del cuerpo legislativo, al destacar que hubo trabajos de consenso con el oficialismo en temas importantes, como la emergencia económica y la redeterminación de precios de la obra pública.

Tomás Buffa dejará su banca como concejal "por motivos personales y familiares"

“Yo creo que este cuerpo va a permitir tener un diálogo distinto, obviamente que el hecho de que haya una composición más pareja en cuanto a números obliga al oficialismo a ser mucho más dialoguista que en el período anterior -admitió, al observar que hoy son 6 concejales del peronismo, 5 de Juntos y 1 por el Pich-, pero ante una mejor oposición hay mejor oficialismo y estoy convencido de que este cuerpo tiene las condiciones para para poder hacerlo”.

En ese marco, reconoció que en algunos momentos de las sesiones “hay un acting”, en referencia a los debates y peleas, en los que “hay que diferenciar lo personal con lo colectivo, porque uno se enoja o discute con lo que representa un concejal de un partido político diferente, pero no con esa persona”, planteó.

Entre pescados y pescadores, la política de Chubut va del botón verde al rojo furia

En igual sentido, añadió: “Acá convivimos toda la semana, trabajando más de 6 ó 7 h juntos, porque no es cierto que no se labura. Se trabaja mucho, obviamente con un esfuerzo intelectual y no físico, pero se trabaja se convive con concejales de otros signos políticos y muchos de los cuales los considero amigos, a los que tranquilamente podría invitar a cenar a mi casa”.