Bajar del poder al llano no es tan malo, si hay un buen paracaídas

VUELVE AL LLANO 1

Cada vez que hay una elección en materia política se producen cambios y muchos de los que ocuparon cargos electivos, si no resultan reelectos, deben volver al llano. Uno de esos casos es el de la ex diputada provincial y concejal, como también ex candidata a intendente de Trelew, Leila Lloyd Jones.

Después de más de una década de haber pasado por la función pública y al no haber llegado a la intendencia de la ciudad como era su aspiración, la legisladora ‘mandato cumplido’ volvió a ocupar su puesto de trabajo en la Cooperativa Eléctrica de Trelew, donde es empleada de planta. Ahora, todas las mañanas, de lunes a viernes, se la puede ver atendiendo al público en uno de los box que la cooperativa tiene en el acceso principal del edificio, ubicado en la calle 9 de Julio de Trelew.

Con un impecable uniforme azul y camisa blanca, Lloyd Jones ocupa el box número 3 donde, entre otras cosas, recibe reclamos de los usuarios. Pero como la situación actual es difícil para todos, por la tarde la ex candidata a intendente continúa atendiendo al público, aunque en este caso lo hace en el kiosco de su Agencia de Quiniela, ubicada en la calle San Martín y Entre Ríos.

Se trata de la Agencia 2001 “La Primera”, una de las más antiguas de Trelew que desde el año pasado y por una Resolución de Lotería del Chubut, en carácter de “excepción”, le fue otorgada a la ex legisladora.

Lo bueno es que también su pareja, Gustavo Cardozo, que supo ser su asesor en la Legislatura de la Provincia, pudo encontrar trabajo y ahora asesora al bloque de diputados del oficialismo, es decir ‘Despierta Chubut’, del ‘nachismo’. Que no haya ningún legislador de origen peronista es sólo un detalle.

VUELVE AL LLANO 2

Otro que volvió al llano a su puesto de revista como empleado público fue el ex diputado nacional Santiago Igón, quien desde diciembre regresó a su puesto, en planta permanente, en la delegación de ANSES de la ciudad de Esquel.

Como se recordará, el oriundo de Mercedes y referente de La Cámpora llegó a Chubut en 2011 para hacerse cargo de esa delegación, en épocas de Cristina Kirchner. Luego, en 2015, ya con la residencia chubutense, fue candidato a diputado nacional, y luego reelecto en 2019.

En 2023, la suerte le fue esquiva en las urnas y no superó la interna del PJ para la intendencia de Esquel. Al haber triunfado el dirigente del PRO, Matías Taccetta, a Igón no le quedó más alternativa que retornar a su trabajo original, aunque seguramente despuntando el vicio de la política, algo que nunca se deja.

LA MINISTRA MÁS CUESTIONADA

Sin dudas, la funcionaria del gabinete chubutense que más críticas está recibiendo por estos días es la Ministra de Producción, Digna Hernando. Llueven las críticas por la falta de conformación del equipo en todos los cargos y delegaciones, faltan nombramientos y firmas que traban todo el sistema.

Por ejemplo, productores ganaderos de la cordillera no pueden recibir créditos a causa de los incendios y, por otro lado, no hay nadie a cargo de La Trochita, que depende de Corfo. Cuentan que el gobernador Ignacio Torres ya está viendo con preocupación el área porque los reclamos le llegan, y que habría puesto un ultimátum: si la cosa no cambia en breve, podría haber novedades.

¿DE LOS DOS LADOS DEL ESCRITORIO?

Quien por estas horas está siendo cuestionado por su doble rol de, ya que por un lado es representante de los comerciantes de Trelew y por otro funcionario político del gobierno provincial, es César Pailacura, el actual presidente de la Cámara de Industria del Este del Chubut (CICECh).

Sucede que Pailacura, que reemplazó al frente de la CICECh al histórico Rubén Villagra, asumió el mes pasado como titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), un organismo que desde el 2020 reemplazó a la Corporación de Fomento del Chubut, conocida como CORFO.

La UEP funciona como un ente autárquico y tiene presupuesto por parte del Ejecutivo Provincial. Entre otras funciones, se trata de un órgano que participa de la promoción del desarrollo económico integral, por eso muchos aseguran que las dos funciones que Pailacura está cumpliendo desde hace más de un mes son incompatibles.

Habrá que ver entonces qué pasa en la próxima reunión de la comisión directiva de la Cámara de Comercio y como sigue el doble rol que cumple actualmente Pailacura.

A TOMÁS ‘LO QUERÍAN’ MÁS LOS PERONISTAS QUE LOS PROPIOS

En la sesión del 21 de marzo, que tuvo como epicentro la sorpresiva renuncia a su banca por parte de Tomás Buffa, hubo algunos detalles que no pasaron inadvertidos a los observadores políticos. El primero y más evidente fue que quienes más valoraron la labor del ahora ex concejal y lamentaron su partida fueron los ediles peronistas y el libertario Lattanzio, por sobre la fría actitud de quienes eran sus compañeros de bloque, en ‘Despierta Comodoro’ (ex Juntos por el Cambio). Salvo la excepción de Pablo Bustamante, que proviene de la UCR, el resto de los concejales del bloque que presidía Buffa no tuvo ninguna expresión de apoyo o cariño. Hasta los ex concejales Viviana Navarro, acérrima rival en extensas sesiones, o Daniel Vlemixch y Gustavo Reyes, enviaron mensajes de cariño o se acercaron a saludarlo.

En ese orden, se destacaron las palabras de Marcos Panquilto, quien lo despidió como a un amigo y reconoció que “hay que tener mucho huevo para renunciar”, o de Ezequiel Cufré y Gabriela Simunovic, quienes valoraron la actitud de construir consensos del concejal saliente, más allá de las insalvables diferencias políticas, como también la sapiencia en temas legales. La ex subsecretaria de Salud, incluso, cerró su expresión con un ‘te quiero, Tomás’. Omar Lattanzio, fiel a su estilo áspero, hasta valoró, ‘en broma’, que gracias a Buffa él se fue de lo que en su momento era el bloque Cambiemos, para presidir su propio bloque (“me decía que yo entré por la ventana y era el 3%”, recordó el edil, sonriendo), pero rescató sus aptitudes legislativas y el respeto a la hora del trabajo.

Lo dicho, salvo Bustamante que lamentó la partida y reconoció que “me hubiera gustado aprender más a su lado”, los demás concejales del bloque opositor no abrieron la boca para despedir a su presidente saliente. Ni en la hora de preferencia ni al momento de tratar la renuncia, en la que Buffa se quebró y se despidió envuelto en llanto, al pedir que entendieran las razones personales que lo llevaron a dejar la banca y a alejarse de la política (en los próximos días concretará también su renuncia a la presidencia de la Convención de la UCR).

A Buffa tampoco le pasó inadvertido, en el momento de su retirada: “Que ustedes hayan sido quienes tomaron la palabra para valorar mi trabajo legislativo, quiere decir que hicimos las cosas bien”, dijo, dirigiéndose a sus adversarios políticos.

LOS PASILLOS TAMBIÉN HABLAN

Más allá de las entendibles e innegables razones personales y familiares del ex concejal Buffa para alejarse de la banca y de la política, quedó flotando también la siempre tirante relación con la diputada nacional Ana Clara Romero, a quien los rumores de pasillo del Concejo le atribuyen varias maniobras que terminaron por horadar o cuestionar la autoridad de Buffa ante el bloque.

Una de esas circunstancias, ya lejana en el tiempo, fue cuando había un acuerdo político entre el gobernador Torres y el intendente Macharashvili para aprobar la emergencia económica del municipio, pero un planteo de la legisladora terminó por postergar esa decisión, adoptada una semana después con algunos cambios de forma en el proyecto.

También hubo tirantez, según los mismos rumores, al momento de tratar la ordenanza de obra pública, que si bien se aprobó por unanimidad, fue luego de algunas discusiones y análisis que no habrían incluido al entonces presidente del bloque.

Un detalle no menor es que la concejal que asumió en su reemplazo, Gimena Bórquez, responde también al liderazgo de Ana Clara Romero, quien tendrá una clara ascendencia sobre el bloque, con los concejales Martín Gómez, Luciana Ferrerya, Ximena González y el ‘solitario’ (por su extracción radical) Pablo Bustamante.

A propósito, se esperan definiciones sobre cuál de los 5 ediles, asumirá la presidencia del bloque.

NADA PERSONAL

Minutos después de la renuncia, Buffa fue consultado en una entrevista en torno a si hubo alguna incidencia de la supuesta mala relación con la diputada Romero, en el hecho de su salida: “No no, yo no lo tomo a título personal -respondió-. Sí creo que es un momento muy difícil para la actividad política, donde hay una reconfiguración de nuestro espacio, en el que están mostrando posicionamientos totalmente distintos, basta revisar las últimas 3 sesiones, en las que el bloque votó distinto al presidente, lo cual tampoco es coherente”.

La referencia fue a algunos temas, como los ya mencionados acompañamientos a los trabajadores de Télam y LU4, en reclamo al gobierno nacional, que fueron promovidos por el peronismo y contaron con el apoyo de Buffa, pero no así de sus concejales de su bloque. “No tengo nada que reprochar, a título personal, a nadie”, insistió.

EL “NUEVO CONCEJAL OFICIALISTA”

En la sesión del jueves 21 también hubo espacio para un fuerte intercambio entre el concejal Martín Gómez, quien usó la hora de preferencia para destacar la asunción de cargos de Ignacio Torres y de Ana Clara Romero en la conducción nacional del PRO, además de criticar al concejal Omar Lattanzio:

“No sabía que el oficialismo había sumado un nuevo concejal”, dijo el joven legislador de extracción PRO, en réplica a los dichos del edil del PLICH, quien había criticado al gobierno provincial por no brindar asistencia social a sectores vulnerables de Comodoro Rivadavia:

“Parece que el gobierno considera que Comodoro es Kuwait”, había dicho Lattanzio, al enumerar que el municipio entregó 7.000 kit escolares, sobre una población estudiantil de alrededor de 40.000 chicos, mientras provincia sólo había entregado 150 unidades. Similar comparación hizo con guardapolvos y zapatillas, de las que dijo que el municipio entregó 3.000 y 5.000, contra ninguna de provincia.

Esto motivó la crítica del concejal Gómez, por lo que Lattanzio le pidió que aclare a que se refería y lo tildó de hablar “estupideces”, al señalar que “nosotros estamos en la banca para defender a la gente que representamos, pero no para chuparle las medias a Ana Clara o Nacho, como hace usted”.

LA SOLUCIÓN TUVO PATAS CORTAS

La presencia del ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, el viernes por la mañana, había dado marco a algunas respuestas del funcionario provincial sobre problemas planteados en los últimos días en la ciudad, en particular por la falta de funcionamiento del transporte escolar para escuelas de zona norte.

“El ministro nos dijo que es un problema totalmente solucionado”, confió el presidente del Concejo, Maximiliano Sampaoli, al término de ese encuentro. Sin embargo, un par de horas después, los reclamos de una de las comunidades escolares afectadas volvieron a surgir, con el planteo de una madre de barrio Ciudadela, al comentar que el transporte iba a empezar el miércoles 20 para estudiantes secundarios, pero esto nunca ocurrió, al menos hasta el viernes 22. El servicio es esencial para llevar chicos de primaria y secundaria hasta la escuela de Diadema, ya que el ómnibus de línea normal tiene frecuencias cada 2 horas. ¿Arrancarán este lunes?