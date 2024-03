La policía de Chubut detuvo el martes a dos mujeres de 22 y 29 años, empleadas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de la Municipalidad de Trelew, tras ser sorprendidas robando en un supermercado local.

Según pudo saber ADNSUR, las mujeres guardaron mercadería entre su ropa y luego cruzaron la línea de caja sin pagar, por lo que antes de retirarse el personal de seguridad les pidió que sacaran la mercadería que se llevaban escondida.

Tras conocerse el hecho de que eran empleadas del SEM, dependiente del municipio de Trelew, se definió “desafectar” a las dos operarias.

“Se recalca que no se tolerarán estas lamentables situaciones que no construyen como sociedad. El espíritu y objetivo del municipio apunta a que no solo debe existir una contraprestación como estudiar y/o estar desarrollando un taller u oficio, sino también se deben mantener conductas acordes al respeto por las leyes y normativas vigentes”.

“Desde el Ejecutivo, se lamenta la situación, y se aclara que ni bien conocido el hecho se tomó la determinación del cese de la prestación”

Las mujeres fueron detenidas por intento de hurto y trasladadas a la dependencia policial, sin embargo a las horas quedaron en libertad.