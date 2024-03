La policía de Chubut, la Secretaría de Pesca provincial y autoridades del municipio de Trelew clausuraron un depósito donde funcionaba una planta pesquera clandestina. Allí encontraron más de 500 kilos de langostinos y la responsable dijo que la habilitación estaba en trámite.

Se trata de un predio ubicado en la calle Henry Jones al 400, entre Galo Lobato y Héroes de Malvinas, donde la planta funcionaba dentro un galpón junto a un contenedor, que era utilizado como cámara de frío. Allí, las autoridades encontraron 290 kilos de colita de langostino en una cámara; y 490 kilos de colita de langostino, 14 cajas de 14 kilos de colita de langostino y desvenado de 12 cajas por 14 kilos cada una, en otra cámara.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, relató que existen varios frigoríficos clandestinos en Rawson y Trelew. “Son plantas que compran pescado robado, lo procesan, lo congelan y luego lo venden al norte. Es pescado sale de los barcos producto del robo hormiga, todo lo que sale del puerto por izquierda las plantas clandestinas lo van agrupando y terminan generando un volumen importante”, describió.

Y lamentó que son empresas que generan una competencia desleal para quienes trabajan en regla, ya que no pagan impuestos, tienen a sus trabajadores sin registrar, no pagan aportes ni contribuciones y no cumplen ninguna normativa ambiental. "No tienen ningún gasto y salen con un producto muy barato", manifestó.

El funcionario indicó que en el lugar había un descarte irregular de los efluentes y cáscaras. “En la planta, por ejemplo, cruzaban los perros por dentro del lugar y hacían sus necesidades ahí, además había mugre por todos lados. Era realmente dantesco", detalló.

Los grandes “regadores de langostino”, según el secretario de Pesca, eran los propios marineros de la flota costera que recibían “propinas” por la mercadería. La pesquera la clasificaba la mercadería, luego se congelaba y se vendía a Mar del Plata o Buenos Aires.

Finalmente, Arbeletche indicó que la mercadería secuestrada está valuada en $20.000.000, aproximadamente. “Tenían procesados cerca de 3.000 kilos de langostino, también había algo de anchoa, pulpo, entre otros productos de mar”, dijo.