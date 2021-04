COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En contacto con ADNSUR, José Arrechea (presidente del Congreso provincial del PJ) adelantó que “ayer (jueves) tuvimos una reunión con las autoridades y se tomó la decisión de convocar al Congreso provincial para la primera quincena de junio. Va a tener un carácter semi-presencial similar al que hicimos en diciembre. Vamos a ajustar el funcionamiento en función de la cuestión sanitaria”.

“Los Congresos virtuales no tienen una sede de zona porque la rotación se produce en los Congresos presenciales. Probablemente, hagamos pequeños grupos de no más de 10 congresales en distintos lugares para tratar de simplificar las conexiones. Ese va a ser el mecanismo”, precisó.

“Estamos trabajando en un nuevo Orden del Día para los temas que tendrán que ver con las cuestiones electorales y la conformación interna del Partido. El Congreso determina las bases programáticas y de alianza en forma general. De manera concreta, lo resuelve el Consejo provincial. Consideramos que nuestros aliados tienen que estar en el campo del apoyo al Gobierno nacional. También, están los debates internos con los aliados con quienes ya se está empezando a conversar sobre la cuestión provincial”, agregó.

“A nivel personal, voy pulsando en las reuniones que no hay interés de sumarse a un Frente electoral con el gobierno de Arcioni. Pero es una resolución orgánica del Congreso. Vamos a aportar todas las opiniones porque los congresales están conversando en cada una de las regiones. Entendemos llegar a una resolución representativa del conjunto del Peronismo que es lo que buscamos. Por ahora, tenemos conversaciones con el Partido Socialista Auténtico y también vamos a tener reuniones –en los próximos días- con el Partido de la Victoria y el Polo Social. Esa lista no es excluyente porque son 3 partidos con los que existen conversaciones pero no está cerrado a otras fuerzas que pudieran incorporarse. Vamos a seguir los lineamientos de lo que haga el Partido a nivel nacional”, anticipó.

“Mi trabajo es tendiente a lograr una Lista única pero hay posibilidades que existan más listas. Tiene que haber reglas del juego claras que son las PASO que se van a mantener. El que esté en condiciones legales y esté en condiciones de presentarse, lo hará. Uno procurará tener una Lista única pero -si no la hay- los candidatos tendrán que competir”, reconoció.

“En la calle, hay un solo candidato de nuestro sector que es Carlos Linares. Por ahora, hay comentarios y versiones pero no escuché a ningún otro compañero que diga ‘yo quiero ser candidato a tal cosa’. No hay mucho tiempo y quienes tengan esa legítima pretensión deberían exponerlo”, afirmó.

“Hicimos un gran esfuerzo para que Ricardo, Gustavo Sastre y Adrián Maderna vuelvan a la afiliación activa al Justicialismo. No podría imaginarme que sean candidatos por otro sector porque son afiliados del ejercicio pleno en sus derechos y obligaciones. Me gustaría que estén apoyando la Lista única que podamos armar con o sin su nombre porque dependerá de las conversaciones que se puedan llevar adelante”, completó el dirigente del PJ, José Arrechea.