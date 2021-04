RAWSON (ADNSUR)- Tal como publicó este jueves ADNSUR, se conoció la nota que envió el boque de diputados al ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena pidiéndole cuáles son las documentaciones existentes en torno a la postulación de la minoría en reemplazo de Juan Gutiérrez Hauri que ocurrió el miércoles en asamblea de accionistas. La presidente del bloque del PJ, Adriana Casanovas explicó el motivo de esa nota para hacerse de esa documentación oficial de la propuesta del gobierno, y anticipó que si se entiende que no se cumplieron los plazos legales van a pedir la anulación y van a pretender que se designe a otro síndico propuesta por el bloque peronista.

Adriana Casanovas afirmó que el miércoles tomaron conocimiento de la Asamblea que hizo el Banco donde el ministro Antonena fue en representación del Poder Ejecutivo y llevó los nombres de las personas que representarían a las minorías de la Cámara de Diputados. "Apenas nos enteramos de lo sucedido, le cursamos la nota al ministro porque nosotros somos una de las minorías dentro de la Cámara y no fuimos consultados”, dijo.

Y explicó que “Ayer ingresamos una nota en el ministerio de Economía y estamos esperando la respuesta del ministro porque nuestro bloque no fue consultado como debería ser de acuerdo a la ley. La representación de los síndicos que habían cesado en el Banco se hace por la propuesta de los bloques minoritarios. Si se toma en cuenta a la última elección, los bloques minoritarios somos ‘Juntos por el Cambio’ y ‘PJ-Frente de Todos’".

" No me consta que algún bloque o diputado hay presentado una nota así que necesitamos saber si existe una nota y quien la elevó. En este momento, la minoría parlamentaria no está compuesta por un solo bloque”.

Asimismo, la diputada señaló que en el caso que se determine que no existieron los pasos que marca la ley "vamos a evaluar todas las posibilidades para anular la designación de este síndico. Es lo que tiene que suceder porque no tiene la aprobación de las minorías de la Cámara. No hay otra forma de subsanar este error", dijo.

Y aclaró que el Banco tiene que hacer otra Asamblea "porque no está cumpliendo con los objetivos de la ley. No hay posibilidades de nombrar a un síndico que no haya sido acordado por las minorías parlamentarias”, concluyó Casanovas.