Ariel Molina irá por su tercera intendencia en Corcovado

“He decidido presentarme de vuelta. Voy por mi tercer mandato porque me quedan muchas cosas por inaugurar” le dijo en exclusiva a ADNSUR el intendente de Corcovado, Ariel Molina y señaló que la decisión la tomó “la semana pasada”.

“Tenía dos opciones, volver a presentarme o volver a mi casa. No quería ningún cargo provincial. No estaba en mi cabeza ser diputado provincial” dijo el también secretario político del Frente Renovador de Chubut y explicó que buscará convertirse por tercera vez en intendente de Corcovado porque “me quedan muchas cosas por inaugurar”.

Además, calificó de “libres pensadores” a los concejales de su localidad que este viernes no adhirieron al decreto provincial adelantamiento de las elecciones provinciales para el 30 de julio por lo que Corcovado no votará intendente ni concejales en esa fecha, sino que lo hará en octubre junto a las elecciones nacionales.

“Los concejales hace rato que son libres pensadores y hacen lo que absolutamente lo que quieren sin consultar nada al Ejecutivo, que fue el que los puso en su lugar”, declaró.

Y recordó que por no tener Corcovado Carta Orgánica “dependemos de lo que decide el Concejo Deliberante”.

En tanto y sobre las razones que lo llevaron a competir nuevamente por la intendencia, dijo Molina que “voy por mi tercer mandato porque me quedan muchas cosas por inaugurar, por ejemplo, la ruta 17. El primer tramo ya lo inauguramos y ahora empezamos una obra de 2200 millones que se va a inaugurar dentro de dos años. Para Corcovado es un montón de plata que invierte el Gobierno Nacional en nuestra localidad”.

Además, anticipó que “ya me dieron el ok el viernes para llamar a licitación el proyecto de la planta cloacal y toda la red de las cloacas para Corcovado que son 1300 millones de pesos. Es una obra que me llevó dos años y cuatro meses que salga y el 18 de mayo vamos a abrir los sobres”, anunció.

Indicó también que “entre estas dos obras son 3500 millones los que va a invertir en Corcovado el Gobierno Nacional. Esto es gestión, perseverancia. Y vamos a dejar el 100% de gas natural en la zona urbana”.

Valoró la conectividad terrestre con Trevelin, “hoy tenemos la mitad de asfalto” y a modo de síntesis dijo que “trabajamos para que los vecinos estén cada día mejor”.

En tanto que en el plano político destacó la fórmula conformada por Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. “Es una buena fórmula, lo importante es la unidad del Partido Justicialista. Un acuerdo de unidad”, afirmó.

Destacó el gesto de Ricardo Sastre de renunciar a su postulación a la gobernación “volvió a ceder, eso habla bien de él. Lo hizo por la unidad de este espacio político”.

Y en relación a la elección de Trelew sostuvo que “para mí es un poco mentirosa (por el resultado), porque si se suma a todo el voto opositor se ganaba. El peronismo fue con cinco candidatos, dividido, y se perdió y esto tiene que servir de ejemplo para que a nivel provincial no nos vuelva a pasar lo mismo”, concluyó.