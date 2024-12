En las últimas horas, el gobierno nacional reflotó su idea de arancelar la universidad para estudiantes extranjeros, en la repetición de algo que también esbozó meses atrás, en plena crisis por la movilización en contra del recorte del presupuesto universitario.

“Nos enteramos por el anuncio que hizo el vocero presidencial y hasta el momento no tenemos ninguna información adicional, ni de parte de la Subsecretaría de Educación Superior, ni tampoco de parte CIN (Consejo Universitario Nacional)”, dijo la rectora, en diálogo con Actualidad 2.0.

Si bien estimó que seguramente el tema será discutido en una próxima reunión del CIN, advirtió que ésta estaba convocada desde antes de este anuncio y por otros temas de mayor gravedad, por lo que insistió en que no hay datos adicionales sobre el anuncio del vocero.

Buscan debatir en sesiones extraordinarias el arancelamiento de la salud y la universidad para extranjeros

“Ellos hablan de estudiantes extranjeros, no residentes en el país y nosotros no tendríamos ninguno en esas condiciones, porque para poder inscribirse, los estudiantes tienen que cumplir con los requisitos exigidos, salvo que vengan para un posgrado o a cursar un seminario por un mes y entonces puede venir sin necesidad de hacer el trámite de residencia”.

En ese marco, insistió, “no tenemos información que nos ayude a entender lo que pretenden, porque la figura del estudiante extranjero no residente no puede estar cursando ninguna carrera en la Universidad. Porque por más que sean extranjeros, reúnen las condiciones que se ajustan a las a las reglamentaciones. Para el ingreso a la Universidad se homologan el título de secundario y se completa la documentación ante Migraciones, para transformarse en residentes”.

“El dinero no era mío”, dijo el senador argentino tras ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares

Además, advirtió que tampoco son muchos los estudiantes en esa condición. “Cuando se habló por primera vez del arancel, nosotros contabilizamos 82 estudiantes de diferentes nacionales y en diferentes carreras y sedes, esto fue en el primer cuatrimestre y hoy tendríamos algunos menos”, indicó, sobre un total aproximado de 6.700 estudiantes.

LA PREOCUPACIÓN DE FONDO ES EL PRESUPUESTO

La rectora advirtió que la mayor preocupación se vincula a la falta de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades.

“Estamos finalizando el 2024 con un presupuesto reconducido del 2023 y al paso que vamos, no sé si habrá presupuesto para 2025 -lamentó-. Esto es preocupante porque no sabemos cómo vamos a empezar el año próximo, porque si bien este año hicimos el reclamo por los gastos de funcionamiento y se escuchó en parte, no hubo solución para las paritarias”.

El Gobierno busca que las Fuerzas Armadas combatan el terrorismo y el narcotráfico dentro del país

Además, advirtió, las partidas para funcionamiento alcanzan para concluir diciembre, pero se desconoce con cuánto se contará para empezar enero. “Esperemos que si reconducen el presupuesto, lo hagan sobre las partidas de los últimos meses de este año y no sobre las del principio, que eran las que venían de 2023 y hay mucha diferencia”, advirtió.