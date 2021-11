Junto por el Cambio (JXC) se quedó con la representación de Chubut en dos bancas en Senadores y una en Diputados en las elecciones generales del domingo. El amplió triunfo permitió que la actual concejal y abogada, Ana Clara Romero, llegue al Congreso de la Nación.

La diputada nacional electa Ana Clara Romero, reconoció que si bien había confianza desde el partido de confirmar los resultados en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “La sorpresa más grande fue la contundencia del resultado de las PASO. Estamos muy contentos porque una cosa es preverlo y otra que se concrete en las urnas sobre todo con la contundencia con la que se dio en una provincia difícil para los espacios opositores”, resaltó.

Además, destacó que durante los primeros resultados la noche del domingo “fui muy prudente con los números locales" y pese a que Juan Pablo Luque confirmó que Carlos Linares ganó en Comodoro. Romero sostuvo que "Juntos por el Cambio ganó en Escalante. Estaríamos ganando en Comodoro Rivadavia. La rompimos en Rada Tilly con el 66 % de apoyo. Siempre hay alguna estrategia infantil para tratar de ‘tapar el sol con un dedo’ pero la gente se dio cuenta y votó".

Datos preliminares: en Comodoro la diferencia sería mínima entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos

"No me quedó claro qué festejaba Linares. Deberían mirar para adentro y ver qué hacen”, manifestó la actual concejal de Comodoro y diputada nacional electa.

Asimismo, reconoció que se veía difícil que el resultado de las PASO se revierta y además, opinó que la campaña del justicialismo no hizo más que profundizar el mensaje que la gente había rechazado en las PASO. "No hubo cambio de rumbo ni autocrítica. En vez de tomar otro camino, los oficialismos nacionales y provinciales no tomaron nota para hacer autocríticas y recalcular. Sólo lo que hicieron fue profundizar el mensaje de un modelo que está agotado como el clientelismo, la demagogia y la ficción”, afirmó.

"Hoy fue contundente el mensaje: la gente dijo basta", sostuvo Ana Clara Romero

También puso en valor la campaña realizada por el PICH asegurando que "logró transmitir una cierta oxigenación. La gente no lo tenía en el abanico de opciones histórico. Los candidatos del riñón del gobierno del Chubut y este gobierno está haciendo todo mal. Debía ser previsible que la gente les diera la espalda. El PICH pudo captar el voto de quienes querían algo distinto y no quería elegir a ‘Juntos por el Cambio’. Ese ha sido su mérito”, consideró.

Finalmente, dijo que la propuesta de ahora en más es "trabajar fuertemente para hacer honor a ese mensaje. Los oficialismos tendrán que tomar nota sobre los resultados y recalcular sobre las cuestiones que vienen profundizando y que nos vienen haciendo mucho daño como provincia y como país”, expuso.