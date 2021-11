"Hoy fue contundente el mensaje: la gente dijo basta", sostuvo Ana Clara Romero

"Hoy fue contundente el mensaje: se dijo basta a la fiesta clandestina en Olivos, basta a que nos roben las vacunas o que se vacuna primero funcionarios y políticos, basta a una expresidenta que cobra 2 millones y medio de jubilación, basta que López este libre luego de haber revoleado millones de dólares por arriba del muro de un convento", expresó la flamante diputada nacional electa.

Con más del 90% de las mesas escrutadas, y un resultado inamovible, Juntos por el Cambio se alzó con un rotundo triunfo en Chubut y tendrá dos senadores y un diputado en el Congreso.

En diciembre, Ana Clara Romero ocupará su escaño en la Cámara Baja, mientras que Ignacio Torres y Edith Terenzi lo harán en el Senado de la Nación.

Romero agradeció a todos los militantes "que estuvieron ahí, fiscalizando, cuidando cada uno de los votos, y eso tiene un valor enorme".

Y destacó: "sé que mañana la gran mayoría va a estar laburando, porque es la única manera de salir adelante, con trabajo y esas son las premisas que vamos a llevar al Congreso... ese es el norte, un norte que se construye colectivamente".

"Acá no ganó Ana Clara, no ganó Nacho, no ganó Gustavo, acá ganaron ustedes, la gente que le pone el cuerpo cada día al desafío de sacar este país adelante", sostuvo.

"Con esta elección se confirma la responsabilidad que nos delegan los chubutenses para defender a nuestra provincia en el Congreso", remarcó Ana Clara Romero luego que Juntos por el Cambio se impusiera en las elecciones generales legislativas con el 38% de votos.

Desde la sede del frente electoral en el barrio 9 de julio de Comodoro, Romaro remarcó que "desde Juntos por el Cambio hemos hecho un enorme esfuerzo, trabajamos mucho, recorrimos toda la provincia todos los candidatos: Ignacio “Nacho” Torres, Edith Terenzi y Gutavo Menna. Después de las PASO logramos los consensos necesarios para dar todos juntos esta pelea. El frente creció y maduró con esta elección, nos fortalecimos como equipo"

"Cada voto que nos ponen los chubutenses nos levanta la vara, nos pone a trabajar más fuerte y a redoblar los esfuerzos para sacar adelante esta provincia desde el Congreso y desde el lugar que haga falta. Vamos a representar a los chubutenses que, sin duda tienen, derecho a una mejor calidad de vida y a un futuro mejor en una provincia que tiene de todo", expresó.

Chubut se convirtió en esta elección en protagonista nacional por la importancia de la renovación de los tres senadores, que es clave para quitarle el quórum al oficialismo nacional. De acuerdo con los datos provisorios, Juntos por el Cambio logra dos de las tres bancas a las que accederán Ignacio “Nacho” Torres y Edith Terenzi.

"Seguramente hubo un porcentaje de voto castigo al oficialismo, un gobierno que no escucha a la gente, que tiene una agenda desacoplada de sus necesidades, que saca provecho de sus privilegios, que se siente impune. Los chubutenses y gran parte del país hoy les dijo ‘basta’ democráticamente en las urnas, de todas las opciones electorales nos eligieron a nosotros y eso es una gran responsabilidad. A partir de mañana comenzamos a construir una nueva provincia y un nuevo país, eso me llena de esperanza", dijo.

Por último la diputada electa agradeció a todos los chubutenses que los acompañaron con su voto, a los fiscales y voluntarios. También destacó el apoyo y acompañamiento de figuras nacionales en la campaña como Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Martín Lousteau.