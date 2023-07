La candidata a intendente de Comodoro, Ana Clara Romero expresó que “están instaurando una campaña del miedo y nosotros no vamos a echar a ningún trabajador. Vamos a premiar a los que trabajan bien con capacitaciones y reconocimientos a sus carreras dentro del ámbito público. Desde el 10 de diciembre, se terminan los kioscos políticos. Vamos a ordenar y planificar para sacar adelante nuestra ciudad”.

Expresó que algunos empleados públicos tienen temor, debido a esta campaña del miedo, pero muchos entienden que son parte de nuestro municipio y quieren que ande mejor. Algunos de ellos vienen detectando algunas situaciones con las que no acuerdan como la pérdida de la carrera municipal en función de amiguismos o simpatías políticas, condiciones de trabajo y falta de capacitación.

Ana Clara aseguró que "somos muy claros, venimos a respetar esa carrera y fortalecerla". Afirmó que hay muchas personas que con independencia de su color político entienden que es importante que llegue este cambio, "donde se respeten las normas, las institucionalidades, carreras, capacitaciones y antigüedades".

La candidata aclaró rotundamente que "nosotros somos gente de derecho, democrática, que respeta la normativa" y "vamos a ser aliados de los empleados que buscan que el municipio sea más dinámico, que funcione mejor". Agregó que "me parece que nadie que trabaje con compromiso tiene nada que temer".

Por el contrario, aseguró que "al que no va, que va a cobrar el sueldo y no aparece o hace un mal uso de los bienes del Estado, se le van a acabar los privilegios, porque los bienes son de todos y no corresponde". Por eso, reconoció que "esa persona por supuesto que no va a estar conforme y va a tratar de generar una campaña del miedo". Finalmente, la candidata insistió en que el criterio será ordenar y cumplir la ley, respetando los derechos de todos los trabajadores.

“No venimos a refundar, sino a revitalizar”

Aseguró que, hay eventos como la Feria del Libro “que se van a mantener porque son actividades culturales que muestran el trabajo y la integración de toda la comunidad”. Ana Clara destacó que están trabajando hace cuatro años para dar a conocer sus propuestas, "de una manera muy llana, que tiene que ver con estar en la calle, con visitar escuelas, vecinos e instituciones, porque todos necesitan soluciones para vivir mejor”.

Remarcó que el gran eje es ordenar, pero aclaró que hay que tener en cuenta que "no puede ser que cada gobierno que venga quiera refundar la ciudad" sino que, aunque hay cosas que cambiar, otras van a continuar.

La candidata expresó que " venimos a resolver los problemas estructurales e históricos de la ciudad". Entre las obras fundamentales resaltó la del camino de Circunvalación y la provisión de agua. Por lo tanto, afirmó "no voy a sostener ningún sistema distorsivo que permita que muchos se llenen los bolsillos”.