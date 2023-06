Ana Clara Romero: "Comodoro necesita ordenamiento territorial y respuestas claras"

La candidata a intendente de Comodoro Rivadavia de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, expresó la necesidad de avanzar en la definición de un plan de ordenamiento territorial y de transporte para la ciudad, elaborado por un equipo técnico que contemple los planteos y necesidades que la gente señala cuando recorre los barrios.

Falta de viviendas, de servicios esenciales, dificultades a la hora de movilizarse, ausencia de respuestas a requerimientos concretos e inexistencia de una política habitacional son los principales reclamos que escucha la candidata a intendente, Ana Clara, cuando visita los barrios, junto a Guillermo Almirón, candidato a viceintendente y Tomás Buffa, quien encabeza la lista de concejales.

“La solución debe ser integral y a largo plazo, la falta de viviendas o servicios es un tema sensible, la gente lleva años esperando un lugar donde vivir, mientras alquilan y su plata se va en eso", expresó y consideró que la transparencia es fundamental a la hora de generar respuestas rápidas y bien planificadas.

Ana Clara Romero: "La tasa de hechos delictivos en Comodoro está entre las más altas del país"

El déficit habitacional lleva más de 20 años y es urgente trabajar en una política clara y transversal que dé respuesta a las necesidades de los vecinos, poniendo un límite firme a las usurpaciones, sobre todo para evitar que se ocupen lotes que luego no se pueden urbanizar por no ser habitables.

Lamentó que el estado municipal dé terrenos sin las conexiones de luz, gas y cloacas, “hay una Ley Provincial que prohíbe la entrega de lotes sin servicios, esto se está incumpliendo y es muy grave”.

Ana Clara informó que trabaja con su equipo para volver al orden que la ciudad necesita, a través de la implementación de un registro público para aspirantes a terrenos, de este modo se garantizará la transparencia. La candidata planteó la necesidad de avanzar con la urbanización de terrenos con condiciones de habitabilidad, planes de viviendas municipales y que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cumpla con el cupo de casas para Comodoro.

"Nacho" Torres y Ana Clara Romero recorrieron los comercios de Comodoro: "Son el motor de la economía local"

VERDADES QUE MOLESTAN

El pasado fin de semana, Ana Clara junto al equipo escucharon a los vecinos, quienes plantearon sus problemas: “pasaron más de 10 años que tengo un terreno, pero todavía sigo sin tener los servicios”; otro aseguró: “tuvimos que juntarnos con un grupo de vecinos para poder hacer el cableado eléctrico de las calles porque no teníamos respuestas”; y, por último, “no puedo instalar la luz y el gas, porque no tengo el título de mi terreno, cuando vas a la Municipalidad no te dan respuestas”.