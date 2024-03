Advertencia para YPF: Macharashvili anunció una ordenanza que obligará a las operadoras a sanear el pasivo ambiental

Uno de los puntos salientes del discurso del intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, fue el referido al proyecto de ordenanza de pasivos ambientales, que enviará en breve al Concejo, enfocado sobre la decisión de YPF de revertir o traspasar áreas de la cuenca San Jorge. “No somos idiotas útiles”, refirió, al advertir que se exigirá a las operadoras comenzar a sanear los impactos ambientales en la región. Y advirtió que no será “canjeable” por obras importantes.

“Con el cambio de gobierno, YPF, la empresa que hace más de 100 años nació, creció, se privatizó y se recuperó en Comodoro Rivadavia, ha decidido abandonar la provincia de Chubut, priorizando la explotación de otras áreas. Nos parece un error poner a la empresa meramente como una estructura orientada a la rentabilidad”, expuso.

Macharashvili convocará al Consejo Económico Social para afrontar los conflictos de Comodoro

Tras recordar que en 2012 la región se movilizó para recuperar a la compañía en busca del objetivo de auto abastecimiento energético, cuestionó que se la oriente sólo como una estructura enfocada a la rentabilidad.

“La historia de YPF y Comodoro están íntimamente ligadas, es parte de nuestra cultura e identidad. Cuando discutimos YPF, no discutimos precio de salida, ni cláusula de rescisión. Ni siquiera por un acueducto, ni por una ruta, ni por un puerto o una escuela o un hospital nuevo”.

Fue en ese marco que anunció el envío, en los próximos días, de un proyecto de ordenanza para “identificar, evaluar y cuantificar los pasivos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera que tuvo y tiene lugar en los yacimientos que se ubican dentro del ejido municipal y su área de influencia”.

La gesta del guanaco y otras visiones dobles en la política de Chubut y sus cruces con Nación

La establecerá la obligación para que las empresas responsables de estas áreas, se encarguen de “sanear, restaurar, tratar, monitorear y acondicionar las áreas afectadas o degradadas, y cualquier otro sitio abandonado que represente un riesgo para la salud o para la propiedad pública y privada de la ciudad”.

FONDO COMÚN DE PASIVOS

Macharashvili anunció también, dentro de ese proyecto, la creación de un “Fondo Común de Pasivos Ambientales, integrado por las multas percibidas por incumplimientos”.

La norma contemplará la contratación de los servicios de empresas y trabajadores regionales, “con el propósito de fomentar un desarrollo equilibrado y sustentable de la actividad Hidrocarburífera”.

Dura advertencia de Milei a los diputados: “Si es necesario, voy a hacer llorar a los gobernadores"

Sobre el tema, anticipó que esta semana enviará el proyecto Concejo, por lo que pidió a los ediles, “como representantes del pueblo y como ciudadanos comodorenses, que estemos todos y todas a la altura de los desafíos que nos plantea la situación actual.

En ese marco, pidió tener en claro que “no es posible ni viable que, de un día para el otro, una firma decida irse y dejarnos como herencia el daño ambiental hecho, sin ningún tipo de resarcimiento ni de reparación. Eso no lo vamos a permitir. Socios, sí; promotores de inversiones, también; colaboradores de quienes apuestan por nuestra ciudad, por supuesto; idiotas útiles, no. Espero que toda la dirigencia política, sea del partido que sea, pueda comprender esto y anteponga los intereses de Comodoro Rivadavia y de su gente a cualquier otra cuestión menos. Estamos ante un momento bisagra en la vida de Comodoro: honremos nuestra historia haciéndonos respetar ante quienes pretenden atropellarnos”.