Acciones que suben y bajan en el gabinete provincial y la mirada puesta en los ‘morlacos’ para el año que viene

MENSAJE AL GABINETE

Los últimos cambios de gabinete introducidos por el gobernador Ignacio Torres dejaron claros mensajes, algunos como lectura implícita y otros directamente de manera explícita. De los primeros, fue notorio el análisis de ganadores y perdedores: subieron las acciones de Andrés Meiszner (uno de los promotores de dos salidas), Guillermo Aranda (manejará a distancia la Secretaría General a través de Macarena Acuipil mientras como Coordinador se reafirma como fundamental para el gobernador) y Hernán Tórtola, quien subió de categoría de manera notable.

En el terreno de la devaluación, cayeron las acciones de Guillermo Almirón (pierde cada vez más protagonismo en un área periférica) y Nicolás Cittadini (le bajaron el rango a subsecretario).

Pero además hubo mensajes explícitos del mandatario a su tropa: “no tolero más internas, el próximo que hace lío se va, acá no hay indispensables”, y también “hay que dar lugar a los jóvenes, el que trabaja y responde va a tener su lugar”.

Incluso la última modalidad de reuniones de gabinete lo muestra a Torres no de manera presencial, sino haciendo un seguimiento a distancia, y representado por sus dos alfiles, Meiszner y Aranda.

Y además la semana termina con un gran ganador: al finalizar el balance de gestión de 2024, Torres definió a José Luis Punta como el mejor ministro de Educación de la historia de la provincia. Pavada de elogio.

FALTAZO

El senador justicialista Carlos Linares fue el único ausente en la sesión especial realizada en la Legislatura para cumplir con la manda constitucional del informe de los miembros de la Cámara Alta a los legisladores provinciales.

Si bien había sido convocada hace más de un mes, la nota de disculpas del senador comodorense dijo que compromisos de agenda que ya había asumido le impedían asistir a la cita, que fue definida como algo “histórico” por los participantes.

Luego se lo vio a Linares en una foto en una reunión de las nuevas autoridades del PJ nacional, que no fue en simultáneo, y a la que podría haber concurrido igual si coordinaba un par de vuelos.

La pregunta que queda flotando es qué puede haber más importante que cumplir con un mandato fijado por la Constitución de la Provincia del Chubut que, al parecer, no tendría tanto peso para algunos funcionarios.

DOS NACHISTAS CON DISTINTOS PERFILES

Quienes sí asistieron a la cita en la Legislatura fueron las dos senadoras del espacio oficialista que conduce el gobernador Ignacio Torres, Andrea Cristina y Edith Terenzi, quienes realizaron informes de sus gestiones a lo largo del año.

Escucharlas a ambas dio lugar a varios comentarios con sorna, porque en algunos casos hasta parecieron de espacios antagónicos. De hecho, Cristina está en el PRO y Terenzi en Provincias Unidas. Pero las agendas y los temas destacados por ambas, variaron de manera notoria.

Cristina explicó su alineamiento con la política nacional, y su apoyo a medidas clave, pareciendo mucho una legisladora del espacio de Javier Milei. Incluso se detuvo en explicar por qué había votado en contra de tratar sobre tablas el proyecto de Ignacio Torres para coparticipar el impuesto al cheque.

En cambio, Terenzi se distanció mucho de la Nación, al punto de cuestionar las palabras del presidente hacia la figura del histórico líder de la UCR, Raúl Alfonsín. Ambas fueron una muestra de la heterogeneidad oficialista y cómo en temas relevantes, a veces las manos se levantan de manera dispar sin que esto deba llamar la atención de nadie.

TORRES RECLAMA MÁS RECURSOS PARA LA PROVINCIA

La discusión por el presupuesto nacional 2025 entró en zona de definiciones y los gobernadores reclamaron al gobierno nacional que contemple una serie de puntos vinculados a los recursos que reciben las provincias. Tal como anticipó ADNSUR, la coparticipación tuvo una caída real del 12% en lo que va del año, mientras los recursos que se queda el Estado nacional se mantuvieron constantes. Entre otros puntos, los gobernadores reclaman el reconocimiento de las deudas con el sistema previsional (Chubut estima esa acreencia en 60.000 millones de pesos), además de exigir que se coparticipe el impuesto a los combustibles y un reparto más equilibrado:

“Estamos en una instancia de negociación y creo que el resultado va a ser favorable -confió el chubutense Ignacio Torres, en entrevista con Eduardo Feinmann, por radio Mitre-. Me parece que después de todas las reuniones que tuvimos, en el gobierno coinciden en los puntos que planteamos, que sostiene la base del equilibrio fiscal, pero garantizando las partidas de las obligaciones que por ley tiene el Estado nacional. Lo que estamos planteando es que se contemplen esos recursos, no nos metemos en la política económica del gobierno -aclaró-. Así como hay un fallo que establece la devolución de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, también hay sentencias que exigen la devolución de deudas a las cajas previsionales o ejecutar partidas de Aportes del Tesoro Nacional. Es como si yo para garantizar mi equilibrio fiscal no cumpla mis obligaciones con los acreedores de la provincia o con los intendentes”.

El proyecto de presupuesto podría tener dictamen en los próximos días para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque no hay certezas de que se incorpore todo lo que demandan las provincias al gobierno nacional. Y se dice que si no hay acuerdo, el gobierno de Javier Milei estaría dispuesto a reconducir, nuevamente, el presupuesto 2023, lo que le garantiza un manejo discrecional de las partidas.

Para Torres, además, la mejora de los recursos enviados por Nación implica la posibilidad de cumplir con el propósito de absorber obras con presupuesto propio, por lo que la discusión del reparto definirá el perfil de gestión para el año próximo.

SEMANA INTENSA POR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El Concejo de Comodoro se apresta este martes a tratar en plenario el proyecto de presupuesto 2025, con la expectativa de despejar dudas y poder avanzar, si eso fuera posible, con la aprobación en primera lectura en la sesión de jueves 21 de noviembre. Los tiempos son exiguos y llama la atención que en la semana anterior prácticamente no hubo análisis sobre el tema, pese a que varios de los concejales expresaron sus quejas por la complejidad del proyecto y la técnica utilizada para presentar los números de gastos para el año próximo, con un monto superior a los 221.000 millones de pesos.

Como buena parte de la agenda legislativa a lo largo del año, el tema terminará siendo tratado contra reloj, aunque no hay nerviosismo por los tiempos. Habría señales de que la oposición acompañará la iniciativa, mientras que los concejales del oficialismo recibieron el pedido del ex intendente, Juan Pablo Luque, de dotar al gobierno municipal de las herramientas necesarias para la gestión.

Si hubiera alguna traba para la sesión del jueves, el tema entrará en zona de riesgo, ya que deben contarse las dos semanas necesarias para convocar a audiencia pública y el posterior tratamiento en segunda lectura, que (en el hipotético caso de que no se apruebe este jueves la primera) ocurriría en una sesión extraordinaria cercana a la Navidad.

Junto con el presupuesto también debe tratarse la Ordenanza Tributaria Anual, que contempla una actualización general del 40% en el costo de los impuestos municipales para el año próximo.

SE LES ESCAPÓ LA TORTUGA

A propósito de presupuestos y tiempos legislativos, el diputado provincial Juan Horacio Pais cuestionó días atrás la demora del gobernador Torres para enviar su propio proyecto presupuestario a la Legislatura, recordando que ya se conocen las variables básicas para la economía del año próximo, a partir del proyecto nacional, que fija estimaciones para la inflación y tipo de cambio.

Es llamativo que, en el cruce de críticas que la oposición de Despierta Comodoro hizo en la ciudad por la demora del Ejecutivo municipal para enviar el proyecto (un día después de la fecha establecida), desde el oficialismo comodorense nunca se replicó que tampoco el gobernador, que integra la fuerza política de los concejales opositores, no sólo demoró unas horas el envío, sino que no da señales de que el proyecto esté en elaboración. Por no hablar de que, si fuera por plazos constitucionales, la fecha límite límite era el mes de mayo: si bien esto era impracticable, en tren de chicanas hubieran tenido argumentos para el ‘contrataque’, en términos futboleros ¿Se les escapó la tortuga?

LAS NAFTAS DE LA PATAGONIA, EL NUEVO OBJETIVO DE MARÍN

Los audios que se filtraron con los dichos del presidente de YPF, Horacio Marín, sobre la decisión de abandonar las áreas maduras y en especial para terminar de cerrar su actividad en Santa Cruz, siguen dando que hablar. En un posteo realizado por el senador Carlos Linares, en su cuenta de ‘X’, en la que el legislador criticó la salida de la operadora, se escucha también al ejecutivo petrolero hablar sobre los precios de las naftas:

“En los precios de las naftas hay unas distorsiones descomunales entre las provincias, que es absolutamente injusto y yo siempre miro La Matanza: no puede ser que La Matanza pague más que la Patagonia de una forma ridícula. Eso lo vamos a ir mejorando”. O sea: los precios de los combustibles en la región originaria del petróleo seguirán subiendo más que en el promedio del país, hasta que desaparezca la diferencia de precios, que allá por los 90 era del 50%.