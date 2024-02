Este jueves, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili habló sobre el aniversario de la ciudad y el impacto de las decisiones del Gobierno Nacional, respecto a servicios de energía, transporte y la coparticipación. En esta línea recordó que “si hacemos una readecuación en el tema de la coparticipación, comprobaremos que producimos más de lo que nos dan”.

Macharashvili indicó que “no es para festejar porque pasamos momentos muy difíciles, a los cuales enfrentaremos todos juntos, como siempre. La nuestra es una de las grandes ciudades que ha dado muchísimo al país que se dice federal, pero se comporta como unitario”.

Además, después de referirse a lo que implicará la adhesión a la emergencia económica provincial, que se aprobaría esta tarde en el Concejo Deliberante, el intendente también resaltó las consecuencias que tendrá para los habitantes de esta ciudad la quita de subsidios en transporte y energía.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

En cuanto al transporte, el mandatario local señaló que apoyó la presentación judicial efectuada la semana pasada por el gobernador Ignacio Torres. Además remarcó que estuvo presente en el encuentro de intendentes de todo el país, el pasado 16 y señaló que “no están mandando los fondos y eso impacta en las arcas municipales. No vamos a poder seguir la evolución de la inflación y esto pasa en todos los municipios. No queremos subsidios, sino que nos den lo que corresponde”.

“Si hacemos una readecuación en el tema de la coparticipación, comprobaremos que producimos más de lo que nos dan”, explicó.

Respecto al incremento en el consumo de energía, Macharashvili, aseguró que “la tarifa es parte también de una desregulación que hizo el gobierno nacional al quitar todos los subsidios para nuestra región y el impacto se sentirá en energía y en gas. Tendremos que ver cómo llegamos a esas personas que están en situación vulnerable y que serán los más afectados”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

“En lo que es tarifa, va a impactar en forma plena en cada vecino. Ningún municipio, con una cooperativa, podrá solventar la diferencia de lo que se está cobrando con lo que desregularon. Es una injusticia tener el impacto actual, viviendo en la Patagonia y con lo que generamos en energía, y nosotros estamos trabajando en eso”, añadió.

Por último, en el marco de la adhesión a la emergencia económica y financiera provincial, se confía en poder reactivar obras públicas que financie el propio municipio.