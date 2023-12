“Si cortan las calles hay que desalojarlos inmediatamente”, afirmó el ministro de Seguridad de Chubut

El ministro de seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, fue contundente respecto a la posibilidad de piquetes que podrían afectar la circulación en la provincia en las próximas horas y afirmó: “si cortan las calles hay que desalojarlos inmediatamente”.

Si bien dejó en claro que “el derecho a reclamar es constitucional”, el ministro recalcó que “si cortan hay que ir a notificar a los organizadores” y advirtió que debe darse un lapso “de 15 minutos” para despejar la calzada.

En declaraciones a Radio Chubut, Iturrioz subrayó que “el estado tiene el poder de desalojar” y fue más allá al afirmar que “al que desatendió la orden (de desalojar) hay que detenerlo” porque de darse tal situación está cometiendo “dos delitos”, por un lado el corte de una vía de comunicación y por otro “desatender la orden del funcionario público”.

Indicó que de lo que se trata frente a un piquete “es aplicar la ley, nada más y nada menos que eso” y ante la eventualidad de una manifestación con un gran número de individuos sostuvo que lo que se debe hacer “son anillos y no permitir que lleguen” al lugar elegido para un eventual corte.

El ministro de Seguridad expresó que “todos pueden manifestarse, lo que no pueden es cortar la circulación. No sé porque no lo entienden”, afirmó. Y agregó que “podés protestar, pero sin perjudicar al otro”.

Indicó además que el protocolo anti piquetes presentado por la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich “imita a la adhesión” y recordó que en su rol de fiscal en Comodoro Rivadavia “tuve una cusas en que se obligada a la gente a ir a estas marchas y le sacaban porcentajes que la usaban para la logística de estos movimientos”. Calificando a tal práctica como "hacerse de dinero negro" para la organización de las protestas.

Afirmó en ese sentido que “estos (reclamos) de espontáneos no tienen nada” y fue categórico al indicar que los dirigentes de esos movimientos “usan a los pobres para cortar las calles y complicarle la vida al resto”.

Finalmente y en otro orden confirmó que este miércoles 20 “tenemos la asunción formal del cargo” y aclaró que aún restan prestar juramento los tres subsecretarios que estarán bajo su órbita, “faltan los subsecretarios de Seguridad, Justicia y Defensa Civil”, detalló.