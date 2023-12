En los primeros días de la nueva gestión en Chubut, y ya desde la campaña electoral, se viene utilizando como discurso de bandera que habrá una administración austera en la Legislatura, aplicada -por ejemplo- en que los diputados no utilizarán más autos oficiales y en que deberán pagar alquileres por el uso de viviendas oficiales.

Esto se repitió hasta el hartazgo en cada discurso y entrevista de los candidatos de Despierta Chubut, y fue ratificado ya en su primer mensaje de apertura como gobernador de Ignacio Torres el último 9 de diciembre, cuando dijo que los autos oficiales serán donados a las comunas y la policía.

El mandatario ha afirmado que “en ninguna parte de la Constitución dice que tienen que llegar en vehículos oficiales. Pueden ir en colectivo o venir en sus propios autos”, y dijo que “esos vehículos los vamos a poner a disposición de la policía provincial y de comunas rurales”.

Ha insistido también en que los diputados van a pagar un alquiler por las casas oficiales en las que residen y que con esa plata se conformará un fondo donde “ellos dirán qué hacer” con el mismo. Incluso habló de donaciones a escuelas o institutos de formación.

De todos modos, hay algunas aclaraciones que hacer: para que se apliquen los anuncios de Torres, que preside el Poder Ejecutivo, en realidad deben cumplirse una serie de pasos que no dependen de su firma, sino de la decisión de los 27 legisladores que integran el Poder Legislativo. Se supone que hay un compromiso previo con los 16 diputados del oficialismo, no así con los otros 11 de la oposición.

Cuando fue consultado, el presidente de la Cámara, el vicegobernador Gustavo Menna dijo que “los diputados son los que gobiernan la casa, es una decisión orgánica, si no hay consenso de todos, se toman por mayoría. Hace dos días que estamos, esto toma tiempo, pero hay un compromiso desde el primer día”.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollman, explicó que “hemos tomado decisiones como bloque y se harán extensivos al resto. Hemos tomado la decisión de que las viviendas que hoy cuenta la Legislatura se va a cobrar un alquiler y estamos viendo como articularlo”.

Respecto a los autos, aclaró que se van a donar algunos y otros seguirán siendo usados por diputados del interior. “Hay diputados que viven mas lejos y necesitan un vehículo, eso va a ser contemplado. Pero la decisión es ordenar el parque automotor, que es importante, hay 10 autos disponibles para ser donados, vamos a definirlo en los próximos días, hay varias comunas del interior que no cuentan con vehículos”.

Viviendas

Para ver si esto se cumple, habrá que seguir muy de cerca las próximas sesiones o las primeras de 2024, porque es requisito para que esto se verifique, que se vuelque en resoluciones de presidencia que deben ser votadas por la mayoría de los legisladores. Hay anuncios, pero falta ver el cómo.

Por ejemplo, las viviendas oficiales ubicadas en un barrio a dos cuadras del edifico legislativo, son casas viejas que en la mayoría de los casos han sido remodeladas. En otras épocas, el área de mantenimiento de Legislatura ha tenido que acceder a caprichos de legisladores y costosos gastos.

Hubo quienes pidieron ampliar un quincho, hacer parrillas para grandes asados. Otros remodelaron cocinas y livings. En algunos casos, hubo diputados que pidieron que la Cámara les pagara otro alquiler de una vivienda más grande, nueva o mejor ubicada, por ejemplo en Playa Unión. Eso es algo que se corta de plano.

Las casas pertenecen a la provincia y por convenio las administra el Poder Legislativo. Respecto al pago de un alquiler por el uso, aún nadie sabe cuál será la figura, instrumento o herramienta administrativa por la que cada legislador sacará dinero de su dieta para ser volcados a un fondo con fines educativos. Es algo que nunca se hizo y es totalmente nuevo. Hasta ahora, nada se avanzó en ese sentido.

Autos

Respecto a los autos oficiales, en la administración de Ricardo Sastre se hizo una gran renovación de vehículos, y hay un reconocimiento de un abuso en la materia, especialmente en la decisión de que los diputados de la zona del valle contaban con vehículo en casi todos los casos, hablamos de quienes vivían en Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

Eso es algo que se va a cortar de plano porque claramente no correspondía, pero se va a mantener el uso de vehículos para diputados de Comodoro, Esquel, Trevelin o la meseta.

Por otro lado, se sabe que Presidencia de la Cámara tiene tres autos nuevos. ¿Se van a donar o seguirán a su cargo? Hay que aclarar que incluso es polémico, porque el cargo del vicegobernador corresponde al Poder Ejecutivo, no al Legislativo.

Respecto a las donaciones, hay quienes admiten que tampoco es algo nuevo, ya que se hace históricamente. Cuando ya un vehículo tiene años de uso, se decide un nuevo destino a otra área del estado. Pasó con al menos 10 vehículos el año pasado, y el caso más discutido y polémico fue la decisión de la gestión anterior de donar una camioneta al gremio Apel.

Por lo tanto, las donaciones no serían nuevas, sí la decisión de cortar el uso de vehículos a diputados del valle, y los del interior seguirán utilizando autos oficiales. Hay que recordar que hay 9 diputados de Comodoro, 4 de Esquel, una de Lago Puelo, uno de Telsen, uno de Rada Tilly. Son 16 diputados del interior y 11 de la zona cercana a la capital (4 de Trelew, 4 de Puerto Madryn, dos de Rawson y uno de Pirámides).

Quejas sotto voce

Más allá de los discursos de austeridad, lo cierto es que la palabra de los diputados a micrófono cerrado no es tan entusiasta. Da la sensación de que varios están esperando que se termine el período inicial de anuncios y que baje la espuma, para que después la atención esté puesta en otro lado y quede todo igual.

“A mí que no me toquen el bolsillo” es una frase que se escucha en off, incluso de diputados y diputadas oficialistas. Y la otra cuestión que surge, es la repregunta “¿y los ministros también se van a ajustar? ¿Van a tener autos oficiales o van a recorrer la provincia en los particulares? ¿Y a los funcionarios del interior los van a obligar a pagarse el alquiler en Rawson?”.

Son frases que en los pasillos legislativos resuenan y que apuntan a un desafío, respecto a si el ajuste sólo lo pagará el Poder Legislativo, ya que no se dijo nada respecto al Ejecutivo. Incluso algunos ya hablan de pedido de viáticos de funcionarios para ir al acto de asunción de presidentes de comunas en el Dique Ameghino, donde se vieron muchos vehículos con el sello de la provincia.

Quedan dos sesiones ordinarias, en las que -ya lo advirtió Menna- parece pronto para esperar alguna definición en la materia. Quizás el momento sea el inicio de 2024. Da la sensación de que los cambios serán pocos, y que el achique del gasto es mínimo, buscando más bien una señal a la sociedad de que la casta también se ajusta.