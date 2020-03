COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves por la tarde desde la Presidencia del Comité Provincia del Chubut de la Unión Cívica Radical emitieron un comunicado oficial en el que vertían sus apreciacions sobre el complicado escenario que vive la provincia.

En el documento, reconocen que "la Provincia del Chubut, su gobierno e instituciones; se encuentran en un estado de absoluta parálisis e inacción que han puesto a la población en general pero en especial a los empleados del Estado al borde mismo del 'precipicio socioeconómico' difícilmente evitable".

"Decimos difícilmente evitable y no imposible porque consideramos que la responsabilidad de sacarnos de este infame lugar donde nos han conducido es de los dirigentes y gobernantes que se propusieron para ello, vienen gobernando desde hace más de 15 años y los argentinos y chubutenses los han acompañado para que lo hagan, ahora, no solo en la Provincia y la mayoría de los municipios sino también en la Nación.", continúa el escrito.

En este punto, remarca el texto que "no existe otra posibilidad Institucional para la resolución de los conflictos, las dificultades y las inequidades; que el acuerdo y los consensos de los sectores del partido que dirigen los municipios aludidos, la Provincia y la Nación"

"Si no hay clases, si la justicia, la salud y otros servicios del estado provincial se brindan con intermitencia y defectuosamente, si no se paga (o se hace mal y con dos meses de atraso) a los empleados, si no se honran las deudas con los proveedores, si el Instituto de Seguridad Social no cumple con sus obligaciones, si la obra pública está paralizada, si la deuda es asfixiante y no se puede pagar; si todo esto pasa; la UCR no tiene dudas de quienes son los responsables que lo tienen que solucionar y cómo", enfatiza el documento.

Finalmente, señala que "es hora de que se hagan cargo, que den soluciones y no discursos (hipócritas y altisonantes), de que cada sector del partido que gobierna la Provincia (y la Nación) asuma los compromisos de gobierno para los que se propuso y responda a la altura de las circunstancias y responsabilidad con las que el pueblo los ha honrado".