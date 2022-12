Mauricio Macri regresó del Mundial de Qatar y no se guardó nada acerca de la decisión del Gobierno de decretar feriado para este martes por la llegada de la Selección Argentina campeona del mundo.

“Es poco feliz”, consideró. Según expresó, el gobierno nacional “no cree en la libertad”. “De algún lugar vamos a encontrar algún colectivo. ¿Por qué van a obligar a la gente que quiere trabajar y que necesita trabajar a perder un día laboral”, afirmó.

“¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños?¿Por qué no dejan que la gente pueda decidir libremente si se pliega, dónde y cuánto tiempo. Es por lo cual la mayoría de los argentinos rechazamos este gobierno. Queremos ser libres. Queremos que nos quiten esta pata de encima”, remarcó con cierto enojo.

Posteriormente. se mostró preocupado por los festejos previstos para recibir a la Selección tras su consagración en Qatar. “Si organizan esto igual que el funeral de Diego (Maradona) va a ser una catástrofe”, advirtió.

"Te hacen un gol en cualquier momento": Macri no se guardó nada y elogió a Francia en la previa de la final

“Culturalmente, ven lo que significar vivir en una sociedad en libertad y respeto. Todo tiene que ver con todo. Lamentablemente, es la decadencia de nuestro país que la vamos a revertir el año que viene. Hoy hay un jugador que está jugando en Argentina”, señaló el exmandatario.

Luego habló sobre quiénes lo tratan de mufa y aseguró: "Son muy bobos los que me tildan de mufa. A mí no me afecta, pero que desde el Gobierno hagan estas cosas, que agredan a aquellos que piensan distinto está muy mal. Es la cultura del poder más oscura que jamás hayamos tenido en la Argentina".

“Están un escalón arriba de todos”: Macri estuvo en la tribuna y Brasil quedó eliminado del Mundial de Qatar

Tras la entrevista, el referente de Cambiemos utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un duro mensaje criticando el feriado decretado por el Gobierno. "Incoherente y antifederal", escribió.