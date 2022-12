"Te hacen un gol en cualquier momento": Macri no se guardó nada y elogió a Francia en la previa de la final

Buena suerte. Mauricio Macri habló sobre la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, analizó el juego y destacó la actuación del conjunto dirigido por Didier Deschamps, asegurando que llegan al último partido de la Copa del Mundo “muy bien”

El exmandatario viajó a Qatar y estará presente en el decisivo cotejo que se jugará este próximo domingo a partir de las 12 horas.

“Francia llega también muy bien porque viene en esa convicción de que no le vas a hacer un gol y ellos te hacen un gol en cualquier momento eso es lo que ellos te transmiten. También han tenido un componente de suerte”, remarcó y agregó que "prefería a Marruecos, era una final inédita”.

También fue consultado sobre la propuesta de un mundial argentino en 2030 ya que Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile quieren postularse para ser la sede de la Copa del Mundo.

“Tenemos chances reales. No somos solamente un acompañante formal. La propuesta arrancó con el presidente Tabaré, un señor, me invitó a un asado y me lo dijo. Luego me llamó Cartes, me dijo que como íbamos a dejar afuera a los paraguayos. Después Chile pidió lo mismo”, cerró..