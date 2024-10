Luego de la polémica por lograr mantener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, y en el marco de la lucha educativa en todo el país, con tomas de universidades, el presidente Javier Milei habló sobre la educación en el país.

De esta forma el mandatario nacional confirmó que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada". Así lo expresó en diálogo con la prensa, tras la polémica por mantener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, volvió a pedir auditorías a los fondos de las altas casas de estudios y señaló que quien se niega a hacerlo es porque "está sucio".

“Los que hacen este revuelo están a favor de que se usen para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política, ¿están a favor del robo? Esos fondos tienen que ser auditados, la pregunta es: ¿Por qué no quieren ser auditados?, no quiere ser auditado el que está sucio, es un chorro, no quieren ser auditados, la política usa a las universidades para financiarse”, explicó.

En tanto, fue contundente y aseguró que "no está en discusión la universidad pública y que sea no arancelada, está fuera de discusión eso, gratuita no es, alguien la está pagando, mayormente los que no van. Seguirá siendo universidad pública no arancelada, eso no se toca”.

Además, habló sobre el presupuesto 2025 y sostuvo que “cuando se debata en el Congreso que se cambie la composición, siempre que haya déficit cero. El déficit cero no se negocia, que sean explícitos, de dónde va a salir la plata. No voy a subir impuestos ni tomar deuda nueva, hay gente que dice que se puede financiar con deuda o emisión monetaria”.

Por otra parte, se refirió al salario docente y mencionó que “los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos"

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR