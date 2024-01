Más allá del fuerte debate y de las diferencias que tenían con el proyecto original, el bloque de Arriba Chubut avaló la iniciativa porque el oficialismo, como necesitaba una muestra de acompañamiento importante, aceptó introducir cambios significativos, sobre todo en los artículos 12 y 14.

En el primero de los casos, en el texto se consagró que las reestructuraciones presupuestarias podrá hacerlas el Ejecutivo solo durante 180 días, y en el segundo se frenó la posibilidad de que se le saque a los municipios la parte que les correspondía del bono hidrocarburífero. Con la ley ya aprobada y parte del ajuste nacional desatado, son los municipios los que tienen que resolver si adhieren o no a la emergencia económica y administrativa en la que se declaró a la provincia.

Comodoro Rivadavia es parte de Chubut pero, más allá de los problemas estructurales y del impacto social que seguirá generando la desregulación económica dispuesta por el gobierno nacional, tiene una potencialidad muy distinta a los restantes municipios. Por este motivo, en el Ejecutivo se está analizando si es necesario impulsar la adhesión y en caso de hacerlo, si la misma será total o parcial.

EXTRAORDINARIA EN UN CONCEJO QUE ESTÁ APRENDIENDO

El primer paso para adherir o no a la emergencia debe darlo el intendente. En caso de resolver avanzar, tendrá que convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.

Los nuevos concejales están conociendo el edificio y su función. Lo primero se aprende rápido, lo otro lleva tiempo, tanto que incluso algunos no lo aprendieron nunca.

En el caso de impulsar la adhesión, Macharashvili también debe decidir si la misma será total o parcial y a partir de ahí definir tiempos y estrategias.

Una vez más hay que recordar que el nuevo Concejo le exigirá al intendente la búsqueda de consensos de manera casi permanente y para cada uno de los temas que plantee en estos cuatro años. No es lo mismo presentar proyectos en un Concejo con mayoría propia que en uno donde el oficialismo y la oposición estén repartidos -casi- en partes iguales.

A esa primera división hay que agregarle que, si bien habrá que esperar los acontecimientos, de los 6 concejales propios, al menos 3 le responden inicialmente al ex intendente Juan Pablo Luque que al actual.

FONDOS Y OBRAS PROPIAS

La potencialidad de Comodoro queda reflejada en lo que es su recaudación propia, que sigue siendo muy importante y que lo diferencia del resto de la provincia, en la que la mayoría de los municipios dependen del envío de los recursos de otras jurisdicciones, sean estos nacionales o provinciales.

En la Capital Nacional del Petróleo los recursos propios nutren el 47% del presupuesto 2024, unos 46.726 millones de pesos. El otro 53%, unos 57.642 millones, provienen de otras jurisdicciones.

Dentro de ese presupuesto, Comodoro tiene fondos específicos para obras. Esto le permitió a la ciudad desarrollar un ambicioso plan y afrontar algunas acciones que en otros municipios hace tiempo no se realizan o si las llevan adelante son de menor magnitud. Con esa vitalidad y manejo presupuestario, el municipio no debería ni puede reorientar esos fondos a rentas generales.

El Concejo Deliberante está en receso pero expectante con esta eventual convocatoria a extraordinaria. Son varios los ediles que están estudiando la ley provincial y sus alcances y cruzando datos con la realidad comodorense.

En este primer análisis, la mayoría de los concejales entiende que si Comodoro adhiere a la ley de emergencia provincial debe ser parcial porque, más allá de la crisis y la necesidad de ajustar algunos gastos, no debería frenarse ni la obra pública ni otras acciones que se congelan con ley chubutense.

EL POROTEO

A modo de ensayo, en el Ejecutivo se hacen cuentas de lo que puede pasar en el Concejo y en cada uno de los bloques si es que se promueve la adhesión a la normativa provincial.

De movida se descuenta que la adhesión total a la ley no sería acompañada por la totalidad del bloque de Arriba Chubut, del que claramente se diferencian Maite Luque, Gabriela Simunovic y Ezequiel Cufré como las voces del ex intendente Luque, pero sí recibiría el respaldo de los opositores quienes, pese a sus diferencias, están alineados con el gobernador Ignacio Torres.

Ese “poroteo” con ese eventual resultado no convence a Macharashvili que, si bien tiene necesidad de evidenciar que el municipio no está tan bien como se promocionaba en la anterior gestión, entiende que no puede quedar mal parado y encima con una adhesión de un proyecto que no es propio.

Por otro lado, algunos asesores de confianza le indican que el tratamiento de la adhesión podría servirle para ver cómo están parados cada uno de los concejales en general pero sobre todo los propios para saber si a futuro tiene una bancada que lo respalde o si deberá extremar gestiones y tareas de construcción política con cada uno de ellos.

Mientras atiende demandas reales de la situación de Comodoro y trabaja en el reordenamiento de reparticiones que considera vitales, Macharashvili piensa y define si Comodoro está en emergencia o si puede resistir por su cuenta al aluvión de demanda social que se viene.