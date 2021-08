Federico Massoni, ministro de Seguridad y precandidato a senador por Chubut Primero, expresó que “la forma de encarar la campaña no altera la gestión como la veníamos llevando. Al contrario, quizás tenemos que sumar más tiempo a algunas reuniones. Hace 3 años y medio que vengo recorriendo la provincia y reuniéndome con la gente de los distintos barrios. Siempre trato otras problemáticas porque -cuando estoy en alguna localidad- sigo siendo un representante del Gobierno. En varias ocasiones, tengo que actuar como un gestor”.

“No tenemos representación ni embajadores de Chubut en la Nación. Sólo hay delegados de Nación en Chubut. Desde la recuperación de la Democracia, tenemos legisladores que responden más a la disciplina partidaria que a la defensa irrestricta de los derechos e intereses de los chubutenses. La gran mayoría de la gente no puede reconocer a los 8 legisladores nacionales que tenemos. Esto es triste porque quiere decir que no están representando a los intereses de los ciudadanos de la provincia. No representan porque no caminan el territorio de Chubut”, afirmó.

“Tenemos que ser los mejores representantes de Chubut en la Nación. Si hay alguna cuestión que haya que votar y le genere un beneficio a Chubut, me va a tener como el primer representante. No voy a estar cerca de votar algo que perjudique a Chubut. Si me toca ir, voy a conformar un ‘bloque chubutense’. Otro candidato va a intentar conformar un bloque nacional y ahí empiezan las controversias respecto a la ‘disciplina partidaria”, señaló.

“Yo creo en mi Patagonia y amo a Chubut. ¿Por qué no se podría armar un ‘Interbloque patagónico’? para que se aúnen las cuestiones que nos igualan en la región. Si los legisladores del ‘Frente de Todos’ o ‘Juntos por el Cambio’ privilegian las cuestiones partidarias, nos volvemos a encontrar con el mismo problema”, alertó.

“La seguridad es uno de los pilares de la sociedad. Soy un gran crítico de las normas nacionales. Estoy convencido en que hay que cambiar la edad de inimputabilidad de los menores. También, creo que hay que trabajar –fuertemente- en las leyes para combatir el narcotráfico y el ‘narcomenudeo’. Hay que modificar el Código Penal para poner un agravante para quien se atreva a atacar/atentar contra una institución o contra un empleado policial”, detalló.

“No hay renovación en las listas porque hay muy poca gente joven. Hay gente que estuvo hace muchísimo tiempo. Mi candidatura no es testimonial”, aclaró.

“El Consejo del Bienestar Policial solicitó una reunión con el ministro de Gobierno José Grazzini y el ministro de Economía, Oscar Antonena. El 1° de septiembre habrá una reunión. Mi postura tiene que ver con una lucha de hace mucho tiempo con el fin de lograr el reconocimiento a los empleados policiales y que no queden últimos en las remuneraciones. En la administración del gobernador Arcioni, logramos una mejora en la remuneración del personal policial. Se ha vuelto a darle a importancia y el respeto a la Policía que son a quienes se llama primero para todas las situaciones”, aseguró.

UN CONURBANO SOBRE LA RUTA 40

“No tengo nada personal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Cuando voy a Lago Puelo, me encuentro con un ‘Conurbano’ que se está gestando a la vera de la ruta 40. Hablo de un ‘Conurbano’ por el formato de vida que se da y porque un 80% de los habitantes son de la provincia de Buenos Aires que son convocados para la ocupación de tierras. Detrás de todo eso, hay un negocio. En vez de explicar las cosas como son, se justifica y naturaliza el delito. Cuando me encuentro con una ministra nacional que justifica el delito, estamos en las antípodas funcionales”, denunció.

“Somos diferentes en el posicionamiento. Grabois es una persona –ideológicamente- nefasta. Hay cosas en las que estamos de acuerdo y en otras en las que no coincidimos con el gobierno nacional. Nunca voy a estar a favor de la delincuencia o el delito. No estoy de acuerdo con el corte de rutas porque es un delito. Hay posturas en el gobierno que lo justifican y me atacan diciéndome que ‘criminalizo la protesta’. Parece que los anhelos personales son derechos y que los derechos de los otros son abusos. No puede ser que pensemos así”, cerró Massoni en diálogo con Radio 3 Cadena Patagonia.